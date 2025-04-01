Zbrojovka vyztužuje obranu, do Brna přichází srbský stoper Alex Markovič
Brno 30. ledna 2026 – Další zimní posilou Zbrojovky Brno se stal třiadvacetiletý stoper Alex Markovič, který se již připojil k A-týmu. Obránce měřící 196 centimetrů přichází na jih Moravy ze slovenské Podbrezové. Ve Zbrojovce podepsal víceletý kontrakt.
„Od Alexe Markoviče si slibujeme, že zvýší konkurenci v defenzivě. Mezi jeho velké přednosti patří rychlost a obratnost. Dále vyniká kvalitní prací s míčem a přesnou rozehrávkou. Vzhledem k nízkému věku hráče jde o dlouhodobé a koncepční rozhodnutí,“ uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Odchovanec Partizanu Bělehrad již nasbíral cenné zkušenosti v několika evropských zemích a prošel i srbskou reprezentací do 18 let. V roce 2019 Alex Markovič zamířil ze srbské metropole do italského Cro-tone, v jehož barvách nastupoval za tým do 17 let. O půl roku později změnil angažmá a připojil se k Asco-li U19.
Vysoký stoper působil v Itálii do roku 2021, kdy se jako osmnáctiletý fotbalista přesunul do maďarského MTK Budapešť. V dospělém fotbale se výrazně prosadil v estonském klubu Narva JK Trans, kterému po-mohl k záchraně v nejvyšší soutěži.
V lednu 2024 si Markoviče vyhlédla slovenská Podbrezová, v jejímž dresu si srbský obránce vydobyl pevnou pozici a přispěl k loňské účasti klubu ve skupině o titul a postupu do finále play off o Konferenční ligu. V aktuálním ročníku vynechal v řadách průběžně šestého celku slovenské ligy jediné utkání.
„Zbrojovka Brno je klub s bohatou historií a velkými ambicemi. Být součástí jejího příběhu je pro mě obrovskou motivací. Chci se tady posouvat, zodpovědně na sobě pracovat a stát se lepším hráčem i silnější osobností. Právě proto jsem se rozhodl nabídku přijmout,“ podotknul Markovič.
Třiadvacetiletý obránce je zvyklý nastupovat nejen na pozici stopera, ale ve slovenské Podbrezové se často objevoval i na levém kraji defenzivy. Zároveň je schopen alternovat na pravé straně či na postu defenzivní-ho záložníka.
Zdroj a foto: FC Zbrojovka Brno
