Zbrojovka posiluje na postu brankáře, do Brna přestoupil Colin Andrew
Brno, 15. února 2026 – FC Zbrojovka Brno oznamuje příchod další zimní posily, kterou se stal jedna-dvacetiletý Colin Andrew. Talentovaný brankář přestupuje do jihomoravského mužstva z Českých Budějovic, kde si připsal debut v nejvyšší soutěži. V novém působišti podepsal víceletý kontrakt.
„Colin je mladý perspektivní brankář, který splňuje naše parametry a zvýší konkurenci v týmu. Disponuje zkušenostmi z obou nejvyšších soutěží i z mládežnické reprezentace. Představili jsme mu plán jeho rozvoje, který jej zaujal, a nakonec se rozhodl pro přestup do Zbrojovky. Potěšilo nás to i z toho důvodu, že mu v létě vyprší kontrakt a měl na výběr z více možností,“ uvedl trenér brankářů Zbrojovky Tomáš Čechovič.
Colin Andrew si odbyl debut v nejvyšší soutěži 1. února 2025 proti Dukle Praha a hned při svém premié-rovém startu vychytal při remíze 0:0 čisté konto. Andrew se do paměti fanoušků českého fotbalu se zapsal i při utkání Českých Budějovic na stadionu Sparty, kde navzdory porážce 1:2 předvedl skvělý výkon a vy-chytal 10 z 12 střel.
Po sestupu Českých Budějovic do druhé ligy vynechal Andrew v bráně jihočeského mužstva jediné utkání. V posledních pěti soutěžních zápasech zaznamenal v dresu průběžně 10. celku Chance Národní ligy čtyři čistá konta.
„Přestupu do Zbrojovky beru jako důležitý krok v mé kariéře. Líbí se mi vize a fungování celého klubu. Každý den budu dělat maximum proto, abych pomohl Zbrojovce ke splnění cílů které má,“ uvedl Andrew.
Syn české matky a nigerijského otce začínal s fotbalem v pražských Vysočanech, odkud přestoupil do SK Hostivař a následně do TJ Motorlet Praha. V roce 2020 si jej vyhlédly České Budějovice, v jejichž dresu se z mládežnických kategorií propracoval až na místo jedničky mezi třemi tyčemi.
Mladý gólman má zkušenosti i s mezinárodním fotbalem, když se v podzimní části ročníku pravidelně objevoval v nominacích reprezentace do 21 let.
Zdroj: FC Zbrojovka Brno
