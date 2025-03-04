Living lab Brno se rozjíždí, město přispěje na sestavení manažerského týmu
Brno, 6. března 2026 - V závěru roku 2025 vznikl spolek BVV Living lab Brno, jehož cílem je především testovat a přenášet do praxe různé inovace a technologie pro lepší život ve městě. Nyní je potřeba sestavit manažerský tým, který bude aktivity spolku řídit a rozvíjet inovační projekty. Město na mzdy manažerů přispěje 7,5 milionu korun během tří let.
Brněnští zastupitelé dnes schválili poskytnutí neinvestiční dotace 7,5 milionu korun spolku BVV Living lab Brno. Smlouva bude uzavřena na tři roky, každý rok dostane spolek 2,5 milionu korun. Dalších 207 tisíc korun během tří let do projektu vloží akciová společnost Veletrhy Brno.
„Účelem individuální neinvestiční dotace ve výši 2,5 milionu korun na rok 2026 je zajištění personální kapacity realizačního týmu BVV Living lab Brno, který je klíčový pro řízení, koordinaci a realizaci inovačních aktivit platformy. Podpora umožní efektivní přípravu, řízení a rozvoj inovačních projektů a spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru,“ popsala zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.
„V České republice jde o unikátní koncept, který je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a současně naplňuje cíle městské strategie #brno2050. Living lab využívá ojedinělé koncentrace akademických a vědecko-výzkumných pracovišť, startupů a technologických firem na jednom místě, což posiluje pozici Brna jako centra ekonomického rozvoje založeného na vzdělání. Můžeme k nám tak přivést nové lidi, příležitosti i projekty,“ dodal zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic Martin Příborský.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
