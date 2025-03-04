Zemědělské a lesnické veletrhy představí moderní techniku i rozšířený program
Brno 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Od 12. do 15. dubna zaplní brněnské výstaviště komplex zemědělských a lesnických veletrhů v čele s veletrhem AGRISHOW, Národní výstavou hospodářských zvířat, lesnickým a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA a veletrhem obnovitelných zdrojů BIOMASA. Specializované veletrhy pro zemědělství a lesnictví se na brněnském výstavišti konají již od roku 1994. Komplex veletrhů obsadí většinu brněnského výstaviště – celkem šest pavilonů i rozsáhlé venkovní plochy. Na výstavišti se bude prezentovat přes 800 firem ze 17 zemí na téměř 60 tisících čtverečních metrech výstavní plochy.
„V letošním roce představujeme zcela nový koncept zemědělské výstavy AGRISHOW, který propojuje rostlinnou i živočišnou výrobu do jednoho funkčního celku a nabízí tak ucelený pohled na moderní zemědělství v celé jeho šíři. Větší důraz letos klademe také na doprovodné aktivity – od odborných diskuzí přes praktické ukázky až po program pro širší veřejnost. Neméně důležitá je přitom i tradiční provázanost s lesnictvím, myslivostí a oblastí energetického využití biomasy, která dává celému komplexu veletrhů širší kontext,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
Zemědělská technika, traktory v akci a chytrá farma
Většinu výstavní plochy letos obsadí veletrh AGRISHOW, na kterém vystavovatelé prezentují techniku a technologie pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Návštěvníci zde najdou většinu klíčových značek traktorů a další zemědělské techniky působících na českém a slovenském trhu. Odbornými partnery veletrhu jsou mimo jiné Sdružení dovozců zemědělské techniky a Asociace zemědělské a lesnické techniky. Mezi výrazné expozice bude patřit například Zetor, který ke svému 80. výročí představí kromě nových traktorů i vybrané historické stroje.
Praktické ukázky techniky v nové AGRI ARENĚ
Nejvýraznější novinkou veletrhu AGRISHOW se stane venkovní polygon AGRI ARENA u pavilonu Z, speciální dynamická zóna určená pro praktické ukázky traktorů a manipulátorů přímo v provozu. Projekt vznikl ve spolupráci se Sdružením dovozců zemědělské techniky, které pro návštěvníky připraví program zahrnující komentované prezentace, testovací jízdy i soutěžní aktivity.
Chytrá farma pro efektivní a udržitelné hospodaření
Součástí veletrhu bude také projekt Chytrá farma, který přinese návštěvníkům přehled nejnovějších technologií a trendů v efektivním a udržitelném hospodaření. Chytrá farma se představila poprvé na brněnských zemědělských a lesnických veletrzích v roce 2024 a letos navazuje na již odzkoušený koncept. Neděle bude věnována preciznímu zemědělství a automatizaci, pondělí technologiím pro rostlinnou výrobu a digitálnímu řízení farem, úterý inovacím v živočišné výrobě a chytrým systémům pro welfare a monitoring zvířat. Ve středu se program přesune k moderním technologiím v lesnictví. Program Chytré farmy je vytvořen mimo jiné ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Součástí doprovodného programu AGRISHOW a Národní výstavy hospodářských zvířat je konference Adaptace zemědělství na změnu klimatu, která se uskuteční 13. dubna, a Středoevropský veterinární kongres konaný 14. dubna.
Hospodářská zvířata
Národní výstava hospodářských zvířat představí výsledky práce českých chovatelů – od masného a dojeného skotu přes ovce, kozy a prasata až po bohatý program věnovaný koním. Na výstavišti se bude prezentovat zhruba 600 hospodářských zvířat, největší skupinu tvoří zástupci masného skotu. Návštěvníci uvidí národní šampionáty masných plemen i soutěže a přehlídky dojeného skotu doplněné odborným komentářem. Významná část výstavy bude věnována také koním různých plemen, kteří se předvedou v rozsáhlém chovatelském programu. Součástí výstavy bude rovněž včelařská výstava s prezentací moderního včelařství a prodejem regionálních potravin. Tohle téma přitom není pro Veletrhy Brno nové – společnost je dlouhodobě zapojená i do iniciativy Zachraňte včely.
Doplněním odborného programu bude Festival chutí, vína a piva v pavilonu G2, který návštěvníkům nabídne rozšíření veletržního zážitku a zároveň ukáže další článek potravinářského řetězce – od suroviny až k finálnímu produktu. Představí se zde regionální výrobci potravin, minipivovary i vinařství. Součástí festivalu je také pódiový program zaměřený na pivovarnictví, vinařství a včelařství.
Lesnictví, myslivost a energetické využití dřevní hmoty
Významnou součástí veletržního komplexu bude také lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA. V pavilonech Z a F i na venkovních plochách představí moderní lesnickou techniku, technologie pro těžbu a přibližování dřeva, vybavení pro myslivost i výstavy trofejí. Chybět nebudou tradiční ukázky řemesel, program na hlavním pódiu ani prezentace firem a institucí řešících aktuální témata moderního lesního hospodaření.
Veletrh BIOMASA nabídne ucelený pohled na energetické využití dřevní hmoty a zemědělské i lesní biomasy, od kotlů a technologií pro spalování až po stroje pro zpracování surovin, jako jsou štěpkovače či drtiče. Expozice v pavilonu Z a jeho okolí doplní také odborný program, který se v pondělí zaměří na klíčová témata udržitelné energetiky – dostupnost a kvalitu dřevní biomasy, bioekonomiku, cirkulární přístupy.
Zdroj: Veletrhy Brno, foto: ideogram.ai
