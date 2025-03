FAB25 Czechia: Prestižní setkání celosvětové sítě FabLabů bude v Brně

Brno, 27. března 2025 – Technologický trend, který ovládl svět, a jeho věhlasní propagátoři. Ve dnech 4. až 11. července 2025 se v Brně a Praze uskuteční FAB25 Czechia, 21. ročník mezinárodní konference FABx pod záštitou americké nadace Fab Foundation a centra CBA prestižní univerzity MIT. Akce s mnohaletou tradicí se do Evropy vrací po 7 letech a účastníkům nabídne osmidenní program kombinující teoretické i praktické formáty a bohatý networking. Organizátoři očekávají přes 1 100 účastníků více než z 55 zemí světa.

PRAHA 25. března 2025 - Mezinárodní konference FABx, která se věnuje tématům digitální fabrikace, decentralizované výroby, provozu otevřených dílen a STEM vzdělávání a koná se každý rok v jiné světové destinaci, letos zavítá do České republiky, a to ve velkém stylu. Čeští pořadatelé setkání FAB25 Czechia s podtitulem Bridge the gap zveřejnili hlavní body programu, který od 4. do 11. července udělá z Brna a Prahy hlavní města všech světových inovátorů v oblasti digitální výroby.

Trend digitální výroby a otevřených dílen

Trend personalizace a demokratizace digitální výroby se od začátku silně spojuje s tzv. FabLaby (Fabrication Laboratories), otevřenými dílnami, které jsou vybavené moderními technologiemi, například 3D tiskárnami, laserovými řezačkami či CNC stroji. Umožňují komukoliv – od studentů přes moderní kutily až po profesionály – vytvářet, prototypovat a inovovat. První FabLab vznikl v roce 2001 na věhlasné univerzitě MIT (Massachusetts Institute of Technology) a od té doby se tento koncept rozšířil do celého světa. Nyní je v celosvětové síti oficiálně přes 2700 FabLabů a jejich počet každým rokem roste.

Několik oficiálních FabLabů najdeme i v Česku. Celkově je u nás 60 otevřených dílen, které fungují na podobném principu. Že může být rychlá lokální výroba a adaptace pro společnost klíčová, ukázaly otevřené dílny například v době pandemie koronaviru, kdy se z nich stala střediska výroby ochranných štítů a roušek. Česko letos přivítá už 21. ročník největší světové konference FABx v tomto oboru.

Světová elita digitální výroby poprvé v Česku

„Měl jsem možnost zúčastnit se už pěti ročníků FABx a co mě na nich nejvíc baví, je jejich atmosféra. Atmosféra, kterou vytvářejí lidi z celého světa. Každý je z jiného prostředí, ale všechny spojuje podobný záměr. Zájem o vědu a techniku, o digitální výrobu, o inovace a naši budoucnost. A všichni na tom chtějí spolupracovat, sdílet inspirovat a nechat se inspirovat.” říká Tomáš Mejzlík, ředitel VIDA! science centra v Brně, jednatel FabLabu Brno a jeden z pořadatelů FAB25 Czechia.

Nejde však o pouhou hravou kreativitu – záštita Fab Foundation a oddělení The Center for Bits and Atoms americké univerzity MIT udržuje vysokou prestiž akce, jejíž vědecká, vzdělávací i podnikatelská témata jsou v programu zastoupená významnými osobnostmi v oboru. „V České republice má technologická kreativita dlouhou tradici i veřejnou podporu a jsme zároveň bránou do východní Evropy, kde digitální výroba a otevřené dílny nejsou tak rozšířeným pojmem. Proto jsme si jako motto konference zvolili Bridge the gap a věříme, že význam této konference nám pomůže zpropagovat tato důležitá témata i u nás," komentuje Vojtěch Kolařík, projektový manažer FAB25 Czechia ze společnosti Make More a dodává: „Konference účastníkům představí Brno a Prahu jako dvě významná technologická centra střední Evropy, a to určitě povede k dalšímu rozvoji inovací, vzdělávání a obchodních příležitostí v našem regionu.”

FAB25 Czechia od 4. do 11. července 2025 nabídne bohatý program

Fab Conference: Inspirativní keynote přednášky, panelové diskuze a praktické workshopy zaměřené na FabLaby, digitální fabrikaci a networking.

Prusa Day: Speciální den věnovaný 3D tisku, zahrnující prohlídku továrny Prusa Research společně s workshopy odborníků na prototypování a aditivní výrobu.

Fab Festival: Oslava kreativity a moderního kutilství. Poslední den konference se stane festivalem vědy a techniky otevřeným pro veřejnost a zaměří se na popularizaci digitální fabrikace a konceptu FabLabů. Vstup bude navíc zdarma.

Maker Train: Speciálně vypravený vlak, který převeze účastníky z Brna do Prahy a nabídne doprovodný program přímo na palubě.

Hlavními tematickými okruhy jsou:

FabLabs: 25 let a dál – reflexe a ohlédnutí téměř za čtvrtstoletím fungování celosvětové sítě a provozu FabLabů a výhled do budoucnosti;

Od makerství k podnikání – příběhy úspěšných komerčních projektů, role open-source v produktech a role FabLabů v lokálních inovačních ekosystémech;

Kompetence pro digitální věk – STEM vzdělávání ve FabLabech, ve školách a na univerzitách a prezentace mladých talentů;

Nové technologie – prezentace nejnovějších trendů v digitální fabrikaci, 3D tisku, kvantové technologie ve FabLabech a open engineering.

Světově významné osobnosti digitální výroby na jednom místě

Mezi potvrzenými řečníky se představí přední osobnosti z oblasti digitální fabrikace a inovací.

Neil Gershenfeld – Ředitel Center for Bits and Atoms na MIT, oceňovaný americký vědec a autor konceptu FabLabu.

Sherry Lassiter – Prezidentka Fab Foundation, organizace podporující globální síť FabLabů.

Josef Průša – Zakladatel Prusa Research, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 3D tiskáren na světě.

Bas van Abel – Designér a zakladatel Fairphone, společnosti zaměřené na etickou výrobu smartphonů.

Dale Dougherty – Zakladatel MAKE Magazine a iniciátor hnutí Maker Movement a celosvětového konceptu festivalů Maker Faire.

Massimo Banzi – Designér a spoluzakladatel společnosti Arduino, globálně proslavené open-source platformy pro elektroniku a programování.

Scotty Allen – youtuber celosvětově známý z kanálu Strange Parts, softwarový vývojář a popularizátor digitálních výrobních technologií.

Vstupenky a zvýhodněná nabídka

FAB25 Czechia očekává přes 1 100 účastníků více než z 55 zemí světa a vstupenky jsou již v prodeji. Do konce března 2025 jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu.

Foto: archiv organizátorů