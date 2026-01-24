BVV Living Lab Brno propojí městské firmy, výzkum a inovace
Brno, 26. ledna 2026 - V jihomoravské metropoli vzniká nový spolek BVV Living Lab Brno, jehož cílem je posílit pozici města jako centra pro rozvoj inovací. Iniciativa vychází z výjimečného zázemí areálu brněnského výstaviště a opírá se o spolupráci klíčových městských společností, univerzit a dalších partnerů regionálního inovačního ekosystému. Účelem je technologická řešení nejen prezentovat, ale především ověřovat v praxi a připravovat pro nasazení do běžného provozu.
Zakládajícími členy spolku jsou Veletrhy Brno, Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna a SAKO Brno. Projekt má výraznou podporu města Brna i Jihomoravského kraje a je součástí národní platformy českých Living Labs. Zároveň se napojuje na Evropskou síť živých laboratoří ENoLL, čímž Brno vstupuje do elitního klubu měst, která inovace nejen prezentují, ale systematicky je ověřují v praxi.
„Brno se dlouhodobě profiluje jako město, které dokáže spojovat špičkový výzkum, technologické firmy a veřejnou správu do funkčního celku. Vznikem BVV Living Lab Brno posouváme tuto spolupráci na novou úroveň a potvrzujeme aspiraci jihomoravské metropole na jednoho z evropských lídrů městských inovací. Nejde jen o vývoj technologií, ale o jejich ověřování v reálném fungování města a přenos řešení, která zlepšují kvalitu života obyvatel i konkurenceschopnost celého regionu. Zapojení do evropských sítí živých laboratoří zároveň otevírá Brnu dveře k mezinárodní spolupráci a sdílení know-how s nejprogresivnějšími městy Evropy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Založením spolku dáváme brněnskému inovačnímu prostředí praktický nástroj, který má jednu klíčovou ambici – zkrátit cestu od dobrého nápadu k řešení, které opravdu funguje v terénu. Nechceme, aby inovace zůstávaly jen na konferencích, v prezentacích nebo uzavřených laboratořích. Smyslem je ověřovat technologie v reálných podmínkách, sbírat data a zpětnou vazbu od uživatelů i správců infrastruktury. Výstaviště k tomu nabízí výjimečné zázemí a schopnost propojovat světy, které se běžně míjejí,“ sdělil Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
Brno jako evropský hub městských inovací
Mnoho městských inovací dnes končí u prototypů nebo izolovaných pilotních projektů. BVV Living Lab Brno chce tuto mezeru zaplnit – stát se mostem mezi testováním a skutečným nasazením do provozu města.
Do roku 2030 má fungovat jako platforma pro vznik a koordinaci technologií v oblastech smart mobility, udržitelnosti, energetiky, cirkulární ekonomiky i sociálních a digitálních inovací. Úkolem spolku bude propojovat aktéry, pomáhat s přípravou projektů, zajišťovat testování řešení a podporovat jejich přenos do běžného městského provozu v Brně.
„Spolek vytváří prostor nejen pro technické inovace, ale i pro ověřování nových přístupů, které vyžadují spolupráci více aktérů od výzkumu přes veřejnou správu až po uživatele, tedy obyvatele a návštěvníky města. Vedle projektů městských firem chce živá laboratoř poskytnout možnost testování také startupům a malým a středním podnikům, zejména v tématech future mobility, energetiky, senzoriky a e-health,“ řekla Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi.
Výstaviště jako „město ve městě“
Klíčovou konkurenční výhodou BVV Living Lab Brno je prostředí, ve kterém bude fungovat. Areál brněnského výstaviště nabízí unikátní kombinaci reálné infrastruktury, provozu a pohybu lidí – ideální podmínky pro testování technologií v měřítku skutečného města. Spojení živé laboratoře s veletržními a konferenčními akcemi navíc umožňuje inovace nejen pilotovat, ale také srozumitelně představovat odborné veřejnosti, partnerům a investorům z Česka i zahraničí.
Projekt zároveň navazuje na spolupráci v rámci regionálního inovačního ekosystému #brnoregion a posiluje propojení vědy, výzkumu, podnikání a veřejného sektoru napříč Českou republikou.
Pilotní témata: energie, udržitelnost, mobilita i data
V úvodní fázi se spolek zaměří na čtyři klíčové oblasti, které odpovídají potřebám moderních měst i kompetencím zakládajících členů.
Prvním směrem je energetická transformace, kde se počítá s tématy jako flexibilita, predikce a chytré sítě. „Teplárny Brno mají řadu zkušeností s tím, jak úspěšně zavádět nové technologie do bezpečného a spolehlivého provozu. BVV Living Lab Brno je pro nás přirozeným krokem v rozvoji energetického ekosystému města a praktickým nástrojem, jak nové přístupy ověřovat přímo v reálném prostředí. V první fázi se zaměříme zejména na e-mobilitu. Ve spolupráci s VUT a dalšími partnery chceme testovat například systémy dobíjení, dobíjecí stanice i řešení typu vehicle to grid, aby se chytrá mobilita co nejrychleji a bezpečně promítala do praxe v Brně,” uvedl Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno.
Druhou oblastí je cirkulární ekonomika, konkrétně digitalizace sběrné logistiky a třídění. „Myšlenka testování inovací a jejich implementace do praxe v reálném městském prostředí nás oslovila. Na platformě BVV Living Lab Brno chceme zkoumat zapojení chytrých řešení do optimalizace svozových tras, které by prediktivně reagovaly například na kapacitní tendence změn tvorby odpadu v dané lokalitě a umožňovaly nám efektivně vyvažovat frekvenci svozu z hlediska účelnosti, maximální efektivity a úspory pohonných hmot. Další pilotní projekty zaměříme na trénování modelů strojového učení a počítačového vidění, využitelné pro automatizované analýzy složení odpadu, detekce nebezpečných předmětů, ale také z hlediska údržby energetické infrastruktury,“ poznamenal Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Třetím pilířem budou aktivity v oblasti bezpečnosti a smart mobility, například dopravní systémy, bezpečné koridory a autonomní mobilita. „Význam spolku BVV Living Lab Brno pro Dopravní podnik města Brna spočívá především v možnosti ověřovat moderní a inovativní způsoby dopravy v reálných podmínkách města – ať už jde o autonomní prvky, nové technologie řízení provozu nebo alternativní zdroje energie. Právě propojení testování s běžným provozem je pro nás zcela zásadní,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
Čtvrtou oblast představuje digitální infrastruktura a práce s daty, včetně rozvoje 5G sítě, datového hubu a IoT infrastruktury. Na začátek roku 2026 je plánováno nastavení procesů, spolupráce s partnery a příprava prvních pilotních scénářů. Součástí rozvoje bude také projekt Open 5G Hub Brno, jehož oficiální start je plánován na 1. čtvrtletí 2026 s představením během veletrhu AMPER 2026.
Prostor pro inovace, které mají dopad
BVV Living Lab Brno chce být místem, kde se z rychlých nápadů stávají ověřená řešení a kde inovace odpovídají skutečným potřebám města i jeho obyvatel. Propojením veřejného, akademického a soukromého sektoru i samotných uživatelů má projekt ambici urychlit vývoj inovací a zvýšit jejich reálný dopad – od infrastruktury a mobility až po každodenní městské služby. Přirozeným partnerem je v tomto směru červnový veletrh URBIS, který se dlouhodobě věnuje chytrým řešením pro města a obce. Vzájemná spolupráce vytváří platformu, kde se potkávají konkrétní městské potřeby s technologiemi, inovátory a experty a kde mohou být nová řešení prezentovaná na mezinárodní úrovni.
