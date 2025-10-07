Zoner AI Editor: Odpověď na Canvu a Adobe Express je zdarma, česky a s AI

Brno, 9. září 2025 – Brněnská společnost Zoner a.s., známá především díky profesionálnímu softwaru Zoner Studio, přichází s dalším krokem do světa generativní umělé inteligence. Její nová webová aplikace Zoner AI Editor nabízí zdarma pokročilý AI image editor, který zvládne vše od jednoduchých úprav až po generativní výplně a vylepšení portrétů.

pocitac-ideogram

Zoner AI Editor běží přímo v prohlížeči na adrese zonerai.com a je dostupný také jako mobilní aplikace pro Android; iOS aplikace bude uvedena zanedlouho.

Klíčové AI funkce aplikace:

  • Generativní výplň: Označte část obrázku a pomocí textového promptu vygenerujte nový obsah.
  • Odstranění pozadí: Automatické vyříznutí hlavního objektu a možnost nahradit pozadí.
  • Odstranění objektů: Zatím podporuje odstranění lidí a aut.
  • Rozšíření obrázku (outpainting): Vytvoření chybějících částí fotky.
  • AI Upscale: Zvětšení malých obrázků s doplněním detailů.
  • Vylepšení portrétu: Přidání prvků jako brýle, změna účesu, zvýraznění očí.
  • Vylepšení oblohy: Nahrazení šedé oblohy fotogenickými variantami.

Prémiový režim pro uživatele Zoner Studia
Současní předplatitelé Zoner Studia mají automaticky přístup k prémiovému režimu Zoner AI Editoru, který nabízí:

  • Práci zcela bez reklam
  • Maximální kvalitu výsledných obrázků

„Zoner AI Editor představuje další krok v našem úsilí zpřístupnit pokročilé grafické nástroje široké
veřejnosti. Vsázíme na jednoduchost, sílu AI a svobodu tvořit – zdarma, bez instalace. Zoner Studio se dále orientuje na profesionální práci s fotografiemi, podzimní novinky Zoner Studia představíme v brzké době,“ říká za tým Zoneru Milan Behro, CEO a spoluzakladatel společnosti.

Zoner má ambici postupně konkurovat globálním nástrojům jako Canva, Fotor nebo Adobe Express, ale s výhodou lokální podpory, důrazu na fotografy a uživatelské přívětivosti.

Foto: ideogram.ai


