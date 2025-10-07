Zoner AI Editor: Odpověď na Canvu a Adobe Express je zdarma, česky a s AI
Brno, 9. září 2025 – Brněnská společnost Zoner a.s., známá především díky profesionálnímu softwaru Zoner Studio, přichází s dalším krokem do světa generativní umělé inteligence. Její nová webová aplikace Zoner AI Editor nabízí zdarma pokročilý AI image editor, který zvládne vše od jednoduchých úprav až po generativní výplně a vylepšení portrétů.
Zoner AI Editor běží přímo v prohlížeči na adrese zonerai.com a je dostupný také jako mobilní aplikace pro Android; iOS aplikace bude uvedena zanedlouho.
Klíčové AI funkce aplikace:
- Generativní výplň: Označte část obrázku a pomocí textového promptu vygenerujte nový obsah.
- Odstranění pozadí: Automatické vyříznutí hlavního objektu a možnost nahradit pozadí.
- Odstranění objektů: Zatím podporuje odstranění lidí a aut.
- Rozšíření obrázku (outpainting): Vytvoření chybějících částí fotky.
- AI Upscale: Zvětšení malých obrázků s doplněním detailů.
- Vylepšení portrétu: Přidání prvků jako brýle, změna účesu, zvýraznění očí.
- Vylepšení oblohy: Nahrazení šedé oblohy fotogenickými variantami.
Prémiový režim pro uživatele Zoner Studia
Současní předplatitelé Zoner Studia mají automaticky přístup k prémiovému režimu Zoner AI Editoru, který nabízí:
- Práci zcela bez reklam
- Maximální kvalitu výsledných obrázků
„Zoner AI Editor představuje další krok v našem úsilí zpřístupnit pokročilé grafické nástroje široké
veřejnosti. Vsázíme na jednoduchost, sílu AI a svobodu tvořit – zdarma, bez instalace. Zoner Studio se dále orientuje na profesionální práci s fotografiemi, podzimní novinky Zoner Studia představíme v brzké době,“ říká za tým Zoneru Milan Behro, CEO a spoluzakladatel společnosti.
Zoner má ambici postupně konkurovat globálním nástrojům jako Canva, Fotor nebo Adobe Express, ale s výhodou lokální podpory, důrazu na fotografy a uživatelské přívětivosti.
Foto: ideogram.ai
