Brno je evropskou IT velmocí

Brno, 24. června 2024 – Byznysu v informačních technologiích se v Česku nebývale daří. Firmy ročně vydělají desítky miliard. S nástupem umělé inteligence mají firmy i živnostníci žně – poptávka po jejich službách je enormní. Podle nejnovějších statistických dat Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2022 působí v České republice více než 30 500 firem podnikajících v oblasti informačních technologií a telekomunikací, živnostníků je 50 tisíc. A každoročně přibývají další.

„Poptávka po zkušených odbornících v oblasti vývoje softwaru, kybernetické bezpečnosti, cloudových řešení, umělé inteligence a dalších progresivních technologií každým rokem výrazně roste. Zatímco v některých tradičních odvětvích dochází ke stagnaci či propouštění, pro IT specialisty je aktuálně doba velmi příznivá. To je samozřejmě důvod, proč v Česku velmi rychle vznikají nové IT společnosti. Sektor IT patří v Česku k nejrychleji rostoucím oborům vůbec, každým rokem se počet společností zvýší o pět až sedm procent. Počet OSVČ v IT oblasti roste ještě víc, konkrétně okolo deseti až 15 procent ročně,“ popsala Denisa Janatová, ředitelka společnosti smitio.

Většina firem působících v informačních technologiích kombinuje zaměstnanecké poměry se spoluprací s „ičaři“. Živnostníci o zaměstnanecké výhody ale zpravidla nepřicházejí. „Práce na živnostenský list může být pro „ajťáky“ výhodná – mohou pracovat na více projektech najednou, vybírat si ze zajímavějších nabídek a zároveň si lépe organizovat čas. Pokud jsou schopni své projekty efektivně řídit, mohou si vydělat vysoko nad průměrným platem „ajťáků“, který se aktuálně pohybuje kolem 75 tisíc korun měsíčně. Některé IT firmy mají navíc nastavený systém, že i živnostníci mohou plně čerpat zaměstnanecké benefity, jako jsou například penze, pokrytí částky za zálohy na zdravotním pojištění nebo jazykové kurzy či placenou dovolenou. Některé IT firmy nabízejí samozřejmě i zaměstnanecké pozice, zejména pro zkušené odborníky,“ sdělila Kateřina Marešová, ředitelka obchodního oddělení a oddělení péče o zákazníky společnosti smitio.

Vlastnictví živnostenského oprávnění a povrchní ovládání informačních technologií ale k úspěšnému podnikání nestačí. „Přitažlivé podmínky v informačních technologiích neznamenají, že by byl tento obor vhodný pro každého. Každým rokem končí tisíce neúspěšných živnostníků, kteří své možnosti jednoduše přecenili a na obor nestačí. Pro úspěšnou kariéru v informačních technologiích je podmínkou neustálé vzdělávání. Informační technologie jsou velmi dynamický obor, který se s nástupem nových technologií neustále mění. Komu „ujede vlak“, už do něj jen velmi těžko naskočí zpět,“ uvedla Denisa Janatová.

Nejvíce pracovních příležitostí nabízejí velká města, ve kterých sídlí světové IT firmy. Velmocí v informačních technologiích je Brno. Druhým největším centrem IT aktivit je Praha, na třetí příčce pak Ostrava. „Brno je považováno za jedno z nejvýznamnějších center IT v tuzemsku. Významnou roli v rozvoji českého IT sektoru sehrávají také veřejné investice do výzkumných center a institucí zaměřených na digitální technologie. Brno se díky této podpoře etablovalo jako jedno z předních evropských měst pro umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a superpočítačové centrum CERIT,“ řekla Denisa Janatová.

Foto: Ingimage