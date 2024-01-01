Zoner Studio má zlato mezi editory fotek a chce být první volbou fotografů
Brno, 20. srpna 2025 – Český software pro úpravu fotografií Zoner Studio se stal vítězem mezinárodního ocenění EISA PHOTO SOFTWARE 2025-2026. Prestižní titul uděluje Expert Imaging and Sound Association (EISA) na základě rozsáhlého testování a hodnocení odborníků z 56 předních technologických časopisů a webů ve 30 státech. Zoner Studio tak potvrzuje svou pozici jednoho z nejlepších nástrojů pro správu a úpravu fotografií na světě.
„Ocenění EISA potvrzuje, že Zoner Studio patří ke světové špičce mezi fotoeditory,“ říká Michal Prouza, ředitel softwarového oddělení společnosti ZONER a.s. „Je to důkaz, že špičkový software může vznikat kdekoliv – rozhodující jsou nápady, kvalita a schopnost posouvat celý obor kupředu. Chceme, aby bylo Zoner Studio první volbou pro začínající i zkušené fotografy.“
EISA Awards patří k nejvlivnějším hodnocením v oboru. Porotu tvoří 56 odborníků z nejvlivnějších tech-médií z třiceti zemí světa. Vítěze navíc nevyhrají nejlepší marketingové materiály, ale reálné testy a odborné recenze.
Únavné úpravy za uživatele přebírá AI
U Zoner Studia porota vyzdvihuje hlavně kombinaci uživatelské jednoduchosti a vysoké funkčnosti, využití umělé inteligence při maskování, třídění a hromadných úpravách fotografií, stejně jako integrovanou správu snímků a výborný poměr cena/výkon.
“Široká nabídka funkcí rozhodně nezklame, přičemž snadno srozumitelné vyskakovací nápovědné rámečky vysvětlují každou funkci. Navíc je integrován výkonný nástroj pro správu a organizaci fotografií. Umělá inteligence pomáhá automatizovat dříve únavné úkony, jako je maskování obrázků nebo předvýběr snímků, což je výrazně urychluje a šetří spoustu času. A to vše za velmi příznivou cenu, v měsíčním nebo ročním předplatném.”
(Oficiální hodnocení EISA PHOTO SOFTWARE 2025-2026)
Začínali s vektorovými editory, dnes konkurují Adobe
V devadesátých letech založili Zoner Software v Brně Milan Behro a Roman Slavičínský. V popředí jejich zájmu tehdy stály vektorové editory, jako byla Zebra pro Windows nebo Zoner Callisto. Jejich webhosting Czechia byl také první poskytovatelem webhostingu v Česku, letos také představili první český AI generátor obrázků Zoner AI. Dnes se firma zaměřuje hlavně na online bezpečnost, webhosting, vydává odborné publikace a pod hlavičkou Zoner Studio také vítězný software pro fotografy a video tvůrce.
“Zoner Studio prošlo od roku 1996 dlouhým vývojem,” říká Michal Prouza. “Od jednoduchého nástroje na třídění a základní úpravy fotografií až k plnohodnotnému software pro kompletní správu a úpravy fotografií i videí s funkcemi poháněnými AI. Chtěli jsme nabídnout český software, který bude umět všechno, ale bude dostupný pro každého fotografa. Klidně i pro toho, co teprve začíná.”
Zoner Studio za sebou letos má kompletní rebranding, který napovídá, že už nejde o jednoduchý základní editor fotografií, ale o nástroj, se kterým můžou plnohodnotně pracovat profíci i hobby fotografové. Za zlomek ceny přitom dokáže srovnatelné věci jako nejznámější editory na úpravu fotek.
Ocenění EISA PHOTO SOFTWARE 2025-2026 je potvrzením kvality Zoner Studia, signál spolehlivosti a příslib toho, že jde o nástroj, který nezůstane stát na místě. A že jde o software, který je na špici a hodlá tam zůstat.
Foto: Zoner Studio
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31