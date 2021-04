Sezónu na Masarykově okruhu zahájí Jarní cena Brna

Brno, 27. dubna 2021 – Na základě speciálního povolení uděleného Ministerstvem zdravotnictví se tento víkend na Masarykově okruhu v Brně koná Jarní cena Brna. Na tradiční motocyklové závodní akci se za dodržení stanovených hygienicko-epidemických podmínek představí tuzemská závodní špička.

Jarní cena Brna bude prvním podnikem, který se v letošní sezóně na závodní dráze Automotodromu Brno uskuteční. „Jsme moc rádi, že organizátoři akce požádali o výjimku a bylo jim vyhověno. Jarní cena Brna je pevnou a tradiční součástí závodního kalendáře Masarykova okruhu a mezi tuzemskými závodníky je velmi oblíbená. Bude to sice vzhledem k nemožnosti účasti diváků zvláštní ročník, ale pevně věřím, že je to jasné znamení, že se blíží lepší časy,“ komentuje realizaci závodního víkendu předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Jarní cenu Brna pod hlavičkou Českomoravské asociace motocyklového sportu organizuje Road Racing Club.

Ačkoliv se závodní víkend uskuteční ve speciálním režimu, o účast je mezi závodníky velký zájem. Jezdci mají v tuto chvíli poslední příležitost hlásit se do některé z celkem 15 závodních tříd, jelikož kapacita je už z velké části naplněna.

Účast jezdců Northern Talent Cupu

Do Jarní ceny Brna odstartuje celkem 10 mladých závodníků z Brno Circuit Junior Racing Teamu, kteří tak své síly poměří s tuzemskou motocyklovou špičkou. Mimo jiné do závodů zasáhnou i Jakub Gurecký s Jonášem Kocourkem, kteří primárně závodí v evropském juniorském šampionátu Northern Talent Cup. „Moc se těším, Masarykův okruh je má domácí trať a za jakoukoliv příležitost si zde zazávodit jsem rád. Budu startovat ve třídě Stock 300 na motorce, se kterou jezdíme seriál Northern Talent Cup. Samozřejmě se chci na úvod sezóny tady v Brně dobře umístit, ale je to zároveň ideální trénink před prvními letošními evropskými závody, které nás čekají v půlce května v Le Mans,“ vyhlíží svou účast na Jarní ceně Brna Jakub Gurecký.

Podobně význam Jarní ceny Brna hodnotí i druhý mladý pilot Jonáš Kocourek: „Účast na Jarní ceně je pro mě už tradicí a pokud je to jenom trochu možné, vždy se jí chci účastnit. Nejen, že je to skvělá příprava na sezónu v Northern Talent Cupu, ale je tu zároveň super parta. Letos to bohužel bude za přísnějších podmínek, ale pořád o moc lepší, než kdyby se nejelo vůbec,“ konstatuje Kocourek.

Diváci na tribuny nemohou

Podmínkou udělení výjimky pro organizaci Jarní ceny Brna je nutnost dodržet hygienicko-epidemická opatření. Populární závodní akce se tak v tomto roce musí obejít bez divácké účasti, vstup do areálu Automotodromu Brno je povolen pouze závodníkům a nezbytně nutnému organizačnímu týmu.

