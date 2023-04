První motocyklový závod sezóny nabídl rekordní účast

Brno, 25. dubna 2023 – Takřka 300 motocyklových jezdců se o víkendu postavilo na startovní rošt Jarní ceny Brna. Tradiční podnik pořádaný pod taktovkou Českomoravské asociace motocyklového sportu letos v obnovené premiéře úspěšně doplnil mezinárodní šampionát sidecar.

O dramatické momenty nebyla nouze v kubatuře nad 600 kubických centimetrů. I díky penalizaci za předčasný start pro Jiřího Šustra uspěl v sobotním závodě Karel Pešek. Závodník, který na Jarní cenu Brna zamířil rovnou z 24hodinového závodu v Le Mans, se potýkal s technickými problémy svého stroje. „Výsledek je to hezký, ale komplikací bylo mnoho. Jsem rád, že jsem vůbec dojel, měl jsem velké problémy s převodovkou. Jel jsem přímo na motorce, která má za sebou Le Mans, potřebovali jsme vyzkoušet ještě nějaká nastavení, ale nakonec bude spíš potřeba udělat motor,“ popisuje komplikace s technikou Pešek, který nakonec do nedělního závodu nenastoupil.

V druhém víkendovém klání se tak cesta k vítězství otevřela právě Šustrovi, který si soubojem v posledním kole zajistil prvenství před druhým v pořadí Miroslavem Pokorným.

Velmi očekávanou událostí byl návrat International Sidecar Trophy. Mezinárodní šampionát potěšil diváky na tribunách jak vysokou účastí posádek, tak atraktivními závody. V obou víkendových kláních plnil roli spolujezdce jedné z přihlášených sidecar Čech Ondřej Kopecký. Posádka s pilotem Grabmüllerem si v nedělním závodě připsala vítězství.

„Do Brna jsem se těšil, čtyři roky jsem tu nestartoval. Michael je pan jezdec, navíc počasí vyšlo na jedničku, takže jsme si to moc užili. Pro mě jsou srdcovka přírodní okruhy, ale Brno se mi líbí. Je to pro nás bezpečné, trať je široká, dobře se tu předjíždí. Z pohledu spolujezdce jsou pro mě o něco náročnější časté šikany, ale na druhou stranu to mám rád, jsou tam dobře vidět rozdíly mezi jezdci a člověk má šanci něco nahnat,“ shrnuje dojmy z prvního závodního víkendu sezóny Kopecký.

Motocykloví fanoušci se po Jarní ceně Brna mohou těšit ještě na dva závodní víkendy, které se v letošní sezóně na Masarykově okruhu uskuteční. Lukrativní červencový termín připadl mezinárodnímu šampionátu Alpe Adria, který svou obnovenou premiéru na Automotodromu Brno zažil loni. Na něj na přelomu září a října naváže druhý podnik českého roadracingu pod patronací ČAMS, a sice Velká cena Bohumila Staši.

Foto: Archiv AMD