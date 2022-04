Jarní cena Brna se pojede se silnou mezinárodní účastí

Brno, 19. dubna 2022 – Neuvěřitelných 318 jezdců se ve svých závodních třídách postaví na start Jarní ceny Brna, která se koná 22. až 24. dubna na Masarykově okruhu v Brně. Víkendový program nabídne velký návrat mezinárodního šampionátu Alpe Adria.

„Za tak vysokou účast jsem ráda. Čekají nás velmi silně obsazené krásné závody. Jarní cena Brna, kterou organizuje Road Racing Club pod CAMS, je prestižní motocyklový podnik a spojení s Alpe Adrií dává perfektní smysl. Od pátku až do nedělního podvečera je trať plně obsazená. Nejlepším tuzemským jezdcům letos přibude mezinárodní konkurence, fanoušci se určitě mají na co těšit,“ hodnotí blížící se akci předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Pro návštěvníky bude kromě přírodní tribuny C a sedadlových tribun u startu přístupný i paddock. Mohou tak nasát atmosféru mezinárodního šampionátu přímo ze zázemí závodních týmů.

Alpe Adria se na Automotodromu Brno pojede přesně po deseti letech. Naposledy se šampionát fanouškům představil v květnu 2012. Kategorii Superstock 1000 vyhrál tehdy třiadvacetiletý pilot Ondřej Ježek. „Na Alpe Adrii jsem se vždycky těšil. Pro mě to většinou byla příprava na svět, ale hodně prestižní. Vždy jsem se snažil jet na vítězství. Na závod v roce 2012 si moc dobře vzpomínám. Celou dobu jsme jeli s Michalem Fillou ve dvojici. Ale jak jsem jel na dvouválcové Ducati, tak jsem o něm vůbec nevěděl. Celou dobu jsem si myslel, že jedu sám a až v cíli jsem zjistil, že dojel těsně za mnou, to bylo překvapení,“ vzpomíná brněnský závodník, který věří, že podobné příběhy nabídne Alpe Adria i letos.

Zatímco Ondřej Ježek se letos závodu nezúčastní, další brněnský jezdec Michal Filla si Jarní cenu Brna nenechá ujít. „Původně jsem jet neměl, ale nakonec se naskytla možnost startovat. Je to hodně narychlo, tak uvidíme, jak to celé půjde. Nemám v plánu jet celou Alpe Adrii, ale když už budu v Brně startovat, tak budu samozřejmě chtít vyhrát. Je jasné, že se budu snažit jet co nejlépe,“ říká Filla, který v letošní sezóně závodí v italském šampionátu superbiků.

Vzpomínka na Jakuba Gureckého

Motocykloví piloti v rámci víkendového programu uctí památku Jakuba Gureckého, mladého talentovaného jezdce, který tragicky zahynul letos v únoru. Pohár ve třídě Moto3, ve které Jakub Gurecký závodil a opakovaně ji vyhrál, ponese jeho jméno. V sobotu, na závěr dne, vzpomenou jezdci na Jakuba minutou ticha. V neděli všichni společně vyrazí do čestného kola po závodní dráze.

Doprovodný program v areálu

Po celý víkend si návštěvníci mohou užít doprovodný program v areálu Masarykova okruhu. Připraveny budou motokáry, v lobby GRID hotelu si mohou prohlédnout expozici závodních strojů Karla Abrahama, motor motocyklu kategorie MotoGP, nebo se projet na F1 simulátoru. V provozu bude jak hotelový bar, tak okruhová restaurace, o víkendu i stánek s občerstvením na tribuně C.