Brněnští junioři na MČR Miniracing vybojovali čtyři mistrovské tituly

Brno, 24. září 2021 – Posledním podnikem na Slovakia Ringu skončila o víkendu sezóna mezinárodního Mistrovství České republiky Miniracing. Pro jezdce Brno Circuit Junior Racing Teamu byla velmi úspěšná. Hned čtyři mladí závodníci se stali mistry ve svých závodních třídách. Členové juniorského závodního týmu Automotodromu Brno zároveň vybojovali i tři tituly vicemistrů.

Titul mistra i vicemistra získal ve dvou závodních třídách Tadeáš Benáček. Dvanáctiletý odchovanec Minibike akademie Masarykova okruhu zvítězil v kategorii Ohvale 160 Junior. Ve třídě Ohvale 110 skončil na druhém místě. „Letos jsme se rozhodli přejít na větší motorku, v plánu bylo závodit ve třídě Ohvale 110. Na začátku sezóny ještě přišla možnost zúčastnit se kvalifikace kategorie Ohvale 160 a rozhodl jsem se absolvovat sezónu v obou těchto třídách. Musím říct, že to bylo náročné hlavně pro tátu, protože musel chystat dvě motorky, za což mu moc děkuji. Nakonec se to vyplatilo, jsem šťastný, že se naše úsilí vyplatilo. Ještě mě čeká poslední závod v rámci FIM MiniGP, kde se rozhodne o postupu do finále. Beru to jako obrovskou zkušenost a příležitost porovnat síly se zahraničními jezdci,“ hodnotí svůj úspěch Tadeáš Benáček. Pokud bude v kvalifikaci FIM MiniGP úspěšný, čeká ho říjnové finále ve Valencii.

Dalším úspěšným juniorem je Filip Novotný, který získal titul v kategorii MiniGP Open. „Vyhrát titul mistra České republiky je skvělý pocit. Ještě důležitější je, že jsme splnili úkol, který jsme si dali před sezónou. Cílem bylo podávat stabilní a spolehlivé výkony. V každém závodě jsem stál na stupních vítězů, což bylo klíčem k celkovému vítězství. Pro příští rok bych se chtěl stát jezdcem Brno Circuit Junior Racing Teamu v Northern Talent Cupu. Jelikož nemám zkušenosti s velkou dráhou a silnou motorkou, důležité teď bude, abych se na ni co nejdříve adaptoval,“ vysvětluje Filip Novotný. Poprvé se na silném stroji v ostrém závodě představí příští víkend v rámci Velké ceny Bohumila Staši. Titul vicemistra v kategorii MiniGP Open získal Adam Vyskočil.

V už zmiňované kategorii Ohvale 110 exceloval další odchovanec Viktor Čech. „Původně jsem měl v plánu jet hlavně minibike a k tomu se ve volných trénincích svézt na Ohvale 110, ale podařilo se mi udělat velký pokrok velmi rychle, a proto jsme původní plány přehodnotili a minibike zcela opustili. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, protože jsem hned první dva závody sezóny vyhrál a dařilo se mi i nadále. V průběhu sezóny jsem začal startovat i v kategorii Ohvale 160 a bylo těžší soustředit se na hlavní třídu, ale na výsledcích se to naštěstí nepodepsalo. Po několika vyhraných závodech mne čekalo finále na Slovakia Ringu, kde jsem dvakrát dojel druhý, definitivně tím potvrdil svoji pozici a získal jsem titul mistra republiky,“ pochvaluje si uplynulou sezónu Viktor Čech, který se ještě zúčastní FIM MiniGP v Chorvatsku a sezónu uzavře na Minimotocupu příští víkend na domácím Masarykově okruhu.

V závodní třídě Minimoto Junior A exceloval osmiletý Šimon Kučeřík. S bilancí 11 vítězství, 2 druhých míst a jedné třetí pozice získal titul mistra republiky. „Z čísel to vypadá jednoduše, ale konkurence v této třídě byla neskutečná. Všichni jsou rychlí a od prvního závodu jsem věděl, že to bude náročné. Od minulých ročníků se na všech tratích zrychlilo na kolo i o několik vteřin. Jsem proto moc rád, že se mi mistrovský titul podařilo získat. Sezóna pro mě ještě nekončí, teď o víkendu se zúčastním Mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde bych si přál dobrý výsledek,“ vyhlíží další závod Šimon Kučeřík. Do úplně posledního závodu letošního ročníku odstartuje na domácí trati příští víkend, kdy se zúčastní finálového podniku šampionátu Minimotocup. Vicemistrem této třídy se stal další člen Minibike akademie Masarykova okruhu Martin Hollas.

Trenéři si výkony svých svěřenců pochvalují

Závodníky, kteří startují na silnějších strojích, než je minibike, vede trenér Michal Šembera. „Jsou to vynikající výsledky, všichni letos předváděli naprosto skvělé výkony a na výsledcích se to ukázalo. Všichni výkonově vyrostli a závodníci mají potenciál se dále zlepšovat. Mají cíle prosadit se v zahraničí, což je vždy složitá cesta. Ale věřím, že se jim tyto sny mohou splnit, pokud na sobě budou dál pracovat. V akademii je aktuálně přes čtyřicet závodníků a závodnic. Jsem přesvědčen, že mladší ročníky na tyto úspěchy v příštích letech navážou,“ říká Šembera. Celkem 16 jeho svěřenců se první říjnový víkend zúčastní Velké ceny Bohumila Staši, kde je aktuálně přihlášených 230 závodníků včetně tuzemské roadracingové špičky.

Trenérem jezdců na minibike strojích je Petr Seménka, který hodnotí výkon svého svěřence velmi pozitivně. „Šimon je vynikající mladý závodník. Titul mistra republiky a zatím průběžné druhé místo v poháru Minimotocup jeho vysokou výkonnost jen potvrzují. Pokud na sobě bude dál tak tvrdě pracovat jako doposud, jsem přesvědčen, že bude jeho budoucí kariéra velmi úspěšná,“ komentuje úspěch svého svěřence Seménka.

