Junioři z Brno Circuit JRT si zkusili, jak se šije motokombinéza

Brno, 18. března 2022 – Členové Brno Circuit Junior Racing Teamu se včera zajeli podívat do dílen českého výrobce závodních kombinéz. Ve firmě PSí Hubík si převzali kombinézy na novou sezónu a zároveň si v rámci workshopu prošli celou výrobu. Firma ze Zlínska s více než třicetiletou tradicí podporuje motocyklové naděje z Masarykova okruhu dlouhodobě.

Závodníci, kteří budou v letošní sezóně startovat v prestižních mezinárodních i domácích šampionátech, si v Hulíně vyzvedli osm nových kombinéz ušitých na míru. „Nová kombinéza je super. Už se těším, až se v ní poprvé svezu. Prošli jsme všechny dílny a mohli jsme si to dokonce chvíli sami vyzkoušet. Není to žádná legrace. Moc si toho vážím,“ hodnotí dnešní zážitek Filip Novotný, který bude v barvách juniorského týmu Masarykova okruhu závodit v Northern Talent Cupu. Při předávání nechyběli ani jeho týmoví kolegové Michal Prokeš nebo Tadeáš Benáček.

Novou kombinézu v hodnotě desítek tisíc korun dostávají v rámci navázané spolupráce nejúspěšnější členové juniorského závodního týmu, pro které je to odměna za vynikající výsledky v předcházející sezóně. To je i případ šestiletého Jakuba Sedláčka, který hned po svém vstupu do akademie udělal obrovský progres.

„Tato spolupráce je pro nás důležitá a velmi si jí vážíme. Bezpečnost závodníků musí být vždy na prvním místě a díky perfektnímu servisu je o naše jezdce skvěle postaráno,“ říká předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Junioři dostanou první ostrou příležitost vyzkoušet nové kombinézy v závodní akci už v dubnu na Masarykově okruhu, kdy se většina z nich postaví na start tradiční Jarní ceny Brna. Ta se letos jede ve spojení s mezinárodním motocyklovým šampionátem Alpe Adria.

PSí Hubík šije vybavení pro motocyklové závodníky už přes třicet let a propracovali se až do MotoGP. „Spolupráce s dětmi je vždycky velmi pozitivní a z pohledu filozofie naší rodinné firmy je pro nás důležité v maximální míře mladou generaci motocyklových závodníků podpořit. Je to pro nás srdeční záležitost. Podporovat je v jejich kariéře prakticky od úplného začátku a sledovat jejich vývoj nám dělá velkou radost,“ vysvětluje zakladatel firmy Libor Hubík. Společnost PSí Hubík funguje na trhu od roku 1990 a zaměstnává 56 lidí ve výrobě a v odborném prodeji.