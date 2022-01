Juniorský závodní tým Automotodromu Brno vstupuje do nové sezóny

Brno, 11. ledna 2022 – Řadu úspěchů si v loňském roce připsali členové Brno Circuit Junior Racing Teamu. V nové sezóně vedení juniorského závodního týmu naváže na vynikající výsledky svých svěřenců dalším významným zlepšením tréninkového programu.

Na Masarykově okruhu se ještě více zaměří na komplexní přípravu mladých závodníků a závodnic. „Členové akademie mají u nás obrovskou výhodu v tom, že je jim pravidelně k dispozici závodní dráha s veškerým komfortem profesionálního závodníka. Do letošní sezóny se tuto část tréninku chystáme ještě posílit. Jezdcům nad rámec běžné přípravy poskytneme příležitost minimálně jednou měsíčně absolvovat plnohodnotnou tréninkovou jednotku na velké dráze,“ vysvětluje provázanost spolupráce s juniorským závodním týmem předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Samozřejmostí zůstává pravidelná intenzivní příprava členů na ostatních tréninkových plochách, které Masarykův okruh nabízí – tedy především na polygonu a minibikové dráze, stejně jako trvá možnost využívat enduro dráhu.

Brno Circuit Junior Racing Team do svého propracovaného programu ve spolupráci s Pitland CZ nově zařazuje zimní přípravu v kryté hale na elektrických motocyklech. „V našich podmínkách se venku v zimě na motorce prakticky trénovat nedá, proto je to ideální cesta pro naše svěřence, jak pilovat techniku jízdy v komfortním prostředí,“ chválí si nově navázanou spolupráci trenér juniorského závodní týmu Michal Šembera. Další novinkou je pak záměr zaměřit se na trénink na motocyklech typu Ohvale, které se díky svým parametrům stávají dominantním strojem pro přípravu mladých závodníků.

Nejvýraznějším členem juniorského závodního týmu v poslední době je Jakub Gurecký, čerstvý vítěz Northern Talent Cupu, který v příští sezóně jako jediný z Čechů pojede prestižní šampionát Red Bull Rookies Cup. „Jdu do toho samozřejmě s respektem, ale moc se na tuto novou výzvu těším. Přes zimu se hodně věnuji suché přípravě, abych posílil střed těla. Taky se chystáme odjet do Španělska, abych co možná nejvíc dohnal deficit oproti ostatním závodníkům, kteří nejsou limitovaní počasím a trénují celoročně,“ popisuje svoji přípravu Gurecký. Red Bull Rookies Cup pořádaný Dornou je vstupní branou do světa MotoGP. O účast v Northern Talent Cupu se letos uchází dvojice Filip Novotný a Michal Prokeš.

Další velký úspěch si připsal Tadeáš Benáček. Dvanáctiletý závodník se na sklonku loňské sezóny v rámci Mistrovství světa na Ohvale motocyklech prosadil v silné mezinárodní konkurenci a umístil se na skvělém osmém místě. Brněnská akademie se dále může pochlubit hned 4 mistry České republiky v různých kategoriích.

Brno Circuit Junior Racing Team je největší organizace svého druhu v České republice a jako jediný nabízí koncepční řešení od minibiků až po velké motocykly. Členy jsou děti od 4 do 18 let, v loňském roce měl tým přes padesát svěřenců. Trenéry jsou bývalí profesionální závodníci Michal Šembera a Petr Seménka, kteří spolupracují s dalšími významnými profesionály v oboru. Pro nové zájemce o členství v akademii se v druhé polovině ledna spustí přihlášky na sezónu 2022.