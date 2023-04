Jarní cena Brna nabídne souboje tří stovek jezdců včetně atraktivních sidecar

Brno, 21. dubna 2023 – O první body nové sezóny Mistrovství a Přeboru ČR na přírodních okruzích se motocykloví závodníci utkají při Jarní ceně Brna. Tradiční podnik se na Masarykově okruhu koná tento víkend 21.–23. dubna. Závody nabídnou divákům vysokou účast více než tří stovek jezdců z 14 evropských zemí. Ti v sobotu a neděli odstartují do 16 závodů. Do programu se po několikaleté pauze vrací mezinárodní šampionát sidecar.

„Za návrat International Sidecar Trophy jsem velmi ráda. Tato divácky atraktivní disciplína na Masarykův okruh historicky bezpochyby patří. Je to skvělé doplnění už tak nabitého programu, kterým se Jarní cena Brna může dlouhodobě pyšnit. Máme před sebou krásný závodní víkend, za což patří velký dík jak přihlášeným jezdcům, tak organizátorům,“ říká předsedkyně představenstva Automotodromu Brno, Ivana Ulmanová. Jarní cena Brna se jako tradičně koná pod patronací Českomoravské asociace motocyklové sportu, jejím hlavním pořadatelem je Road Racing Club.

Česká roadracingová špička na startu

Organizátoři hlásí přes tři sta přihlášených závodníků ze 14 evropských zemí. Na místě se představí kompletní domácí špička, v předběžné startovní listině nechybí jména jako Michal Prášek, Karel Pešek, Marek Červený, Petr Najman nebo Matěj Vít.

Jezdci se na start postaví v závodních třídách od 125 kubických centimetrů až po Superbiky. Nechybí ani kategorie Oldtimer strojů. Do bojů o obhajobu titulu vyrazí i loňští mistři jednotlivých tříd – Lukáš Fikker, Patrik Kolář, Marek Stibor, Ľudovít Krušina, David Řezáč, Tomáš Borovka a dříve zmíněný Marek Červený. Závody se započítávají také do mezinárodního mistrovství Slovenska.

Při Jarní ceně se návštěvníci podívají i do paddocku

Pro diváky budou v sobotu a neděli otevřeny sedadlové tribuny u cílové rovinky a přírodní tribuna C. Přístupný bude i paddock. Jednodenní vstupné vyjde na 250 korun, víkendovou vstupenku návštěvníci pořídí za 400 korun. Děti do dvanácti let a držitelé ZTP, ZTP/P průkazů mají vstup zdarma. Na páteční tréninky je zdarma otevřená tribuna C. Po celou akci bude v provozu jak hotelový bar, tak okruhová restaurace, o víkendu navíc stánek s občerstvením na tribuně C a v paddocku.

Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program v areálu Masarykova okruhu. Ten nabídne otevřenou motokárovou dráhu a F1 simulátor umístěný v lobby GRID hotelu. Tamtéž si zájemci mohou prohlédnout expozici závodních motocyklů specifikace MotoGP a Moto2 Karla Abrahama.

Foto: archiv AMD