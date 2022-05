Legendární retro v Brně: Histo Cup míří na Masarykův okruh

Brno, 11. května 2022 – Jaguar XJS, Ford GT 40, HSS March Audi Turbo Can Am nebo evropská klasika BMW 635 CSi. Tyto a další ikonické závodní vozy se o víkendu 14. a 15. května představí na Masarykově okruhu v Brně. Populární historický šampionát divákům nabídne 13 závodů.

Rakouský mezinárodní podnik je stálicí programu Automotodromu Brno. V kalendáři nechybí ani v jubilejní sezóně současné závodní trati. Ta v roce 1987 nahradila přírodní okruh vedený po běžných silnicích v okrajových částech Brna. „Současná trať před pětatřiceti lety plynule navázala na slavnou historii původního Masarykova okruhu. Histo Cup obě tyto velké éry díky všem krásným vozům, které u nás startují, propojuje. Těší mě, že i letos si mohou návštěvníci naživo připomenout kouzlo tehdejších závodů,“ říká předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová.

Na Histo Cupu startují vozy, které ve světě automobilového sportu udávaly směr po celá desetiletí. Diváci na tribunách se mohou těšit na ostré tempo. „Jsou to velmi vzácná auta, ale závodníci je rozhodně nešetří. Hlavní kategorie se smí účastnit pouze vozy s původní homologací. Je to skutečně cesta časem do zlatého věku motorismu, tedy do druhé poloviny minulého století,“ popisuje důvody, proč je Histo Cup mezi fanoušky tak populární, manažerka sportovních akcí Automotodromu Brno Jana Božková.

Klenoty na startu

Startovní listina je přehlídkou legendárních závodních strojů. „Tato rakouská a zároveň mocně mezinárodní série si mě získala jedinečným kouzlem a atmosférou,“ vysvětluje spíkr Masarykova okruhu Martin Straka. „V zázemí vládne přátelská atmosféra a na trati je pořád plno a živo. Diváci se mohou těšit na řadu poutavých automobilů. Z domácího pohledu jde hlavně o tři stroje. Jaguary XJS Davida Bečváře a Jaroslava Rejky a sportovní prototyp Adama Kluse HSS March Audi Turbo Can Am,“ doplňuje Straka. Z vozů zahraničních pilotů je to například Pontiac Trans Am Rogera Bolligera a Ford GT 40 Rakušana Manfreda Irgera.

Sobotní předpremiéra knihy o slavné dvojici závodníků

Komentátor Martin Straka se okruhového mikrofonu poprvé chopil před deseti lety právě při Histo Cupu. V sobotu od 18 hodin se při této příležitosti v prostorách tiskového střediska uskuteční setkání s fanoušky motoristického sportu. Straka zároveň úplně poprvé představí svoji novou knihu s názvem 1983 Vojtěch-Enge. „Jsem moc rád, že první stovky kusů knihy stihnu vyzvednout před odjezdem do Brna. Fanoušci tak budou mít možnost jako první si knihu pořídit. Jde o strhující příběh závodníků Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Enge, jakýchsi následovníků Elišky Junkové," dodává Martin Straka. Vstup na akci je zdarma.

Vstupné na Histo Cup zájemci pořídí za 250 korun (jednodenní) a 400 korun (celovíkendová). Otevřené budou přírodní tribuny C a F, stejně jako sedadlové tribuny u cílové rovinky a paddock.