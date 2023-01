Historické škodovky ovládnou brněnskou Olympii

Brno, 26. ledna 2023 - Simply Clever a Simply the Best. Od 9. do 26. února si v brněnském nákupním centru Olympia dají dostaveníčko ty největší perly z historie automobilky ŠKODA. A všem návštěvníkům se naskytne opravdu fantastická podívaná. Představí se na tři desítky historických automobilových a motocyklových skvostů, které psaly dějiny značky.

Téměř deset laurinek v čele s modelem Voiturette z roku 1905, jedním z prvních automobilů značky vůbec, závodní speciál hraběte Kolowrata z roku 1907, ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie, ale také závodní speciály ze světa motorsportu.

Brněnské nákupní centrum tradičně připravuje pro své návštěvníky doprovodné akce, mezi které patří výstavy, naučné besedy či soutěže o hodnotné ceny. Návštěvníci výstavy Škoda v Olympii mají jedinečnou možnost během tří týdnů zažít vše naráz. “Jsou to téměř dva roky, co jsme začali plánovat tuto akci a teď vám ji společně se svým týmem rádi představíme v plné kráse a s patřičnou hrdostí, neboť se jedná o první zastávku této putovní výstavy, která dále pokračuje po českých či polských centrech. Opravdové automobilové a motocyklové perly, které brázdí naše silnice již sto let, si pamatují nejen naši tatínci, ale i dědečkové a pradědečkové. A my všechny u nás v Olympii rádi přivítáme a věříme, že si odnesou nezapomenutelné zážitky a třeba také nějakou výhru v doprovodných soutěžích,” říká ředitel centra Jan Pazour. “Rád bych také poděkoval panu Samohýlovi, který nám tyto exponáty zapůjčil a bez kterého bychom tuto akci neuspořádali,” dodává.

“Když jsem byl osloven spolupracovat na této akci, tak jsem neváhal a hned se do toho pustil a začal sestavovat seznamy aut a motocyklů, které na výstavy zapůjčíme. Věřte mi, že vybrat téměř ze sta nasbíraných exponátů ŠKODA - Laurin & Klement bylo horší, než ke každému autu napsat jeho příběh. Vyzdvihnul bych určitě model L&K G z roku 1909, kterým můj otec Alois podnikl společně s Eliškou Junkovou jízdu na 60. výročí závodu Targa Florio či spanilou jízdu ke 100. výročí Monte Carla. Výstavu v Olympii Brno si určitě nenechte ujít a věřím, že se i osobně potkáme, protože budu pravidelně chodit kontrolovat svá auta,” říká sběratel Ladislav Samohýl.

Soutěže o ceny, závodní simulátor či dobový ateliér

Vyznáte se v historických Škodovkách? Pokud ano, tak jistě oceníte kvíz o hodnotné ceny, kterého se mohou zúčastnit všichni návštěvníci. A deset nejlepších účastníků bude odměněno hodnotnými cenami od partnerů akce. Nebo si chcete zazávodit ve skutečném simulátoru závodního speciálu? Pak se můžete těšit na poslední víkend akce. A i zde budou nejlepší soutěžící oceněni hodnotnými cenami. Pokud se chcete vyfotit v dobových kostýmech s historickými auty, tak pro vás jsme připravili dobový ateliér, ze kterého si odnesete své foto. Na tento ateliér se můžete těšit v sobotu 18. února.