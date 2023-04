TMB pořádá Přehlídku automobilové techniky aneb To bude jízda!

Brno, 21. dubna 2023 - Předposlední dubnový víkend pořádá Technické muzeum v Brně (TMB) tradiční akci s názvem „Přehlídka automobilové techniky aneb To bude jízda!“ v areálu bývalých kasáren na ulici Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích. Zájemci si budou moci v sobotu 22. a v neděli 23. dubna vždy od 9.00 do 17.00 prohlédnout vozy z muzejních sbírek – vozidla městské hromadné dopravy, vojenskou techniku i osobní automobily.

Na akci TMB úzce spolupracuje s Hasičským záchraným sborem Jihomoravského kraje. Součástí akce je i doprovodný program – ukázky hasičské techniky v akci včetně soutěží a her pro děti.

„Fanouškům automobilové techniky opět předvedeme ty nejzajímavější exponáty z depozitáře TMB v Brně-Řečkovicích. Navíc účast přislíbily i Dopravní společnost Zlín-Otrokovice a dopravní společnost Busline Semily, které představí své historické autobusy Škoda 706 RTO. Členové Tatra Historik Klub ČR z Kolína letos přivezou mimo cisternového automobilu Tatra 111C také bagr UDS 113a na podvozku Tatra T2 148,“ uvádí Tomáš Kocman, garant akce „Přehlídka automobilové techniky aneb To bude jízda!“, který působí v TMB jako kurátor oboru Městská hromadná doprava.

„Milovníci historických automobilů budou mít opět možnost vidět exponáty ze sbírky vozidel TMB. Uvidí parní nákladní automobil Škoda Sentinel a zároveň se dozví, jak složité a náročné je uvést takový vůz vůbec do pohybu a co obnáší jeho údržba,“ zve návštěvníky na brněnskou automobilovou přehlídku Sylvie Zouharová Dyková, kurátorka TMB v oboru Historická vozidla a spalovací motory.

„Z užitkové techniky se zájemci seznámí například se zametacím vozem Praga. Po delší pauze znovu vystavíme také elektromobil EMA 2, který vznikl na základě unikátního projektu Výzkumného ústavu elektrických strojů a Vysokého učení technického v Brně v 70. letech 20. století. Dále se mohou návštěvníci těšit na ukázky závodních vozů značky Škoda ze 70.–90. let 20. století nebo na motocykly ze stejného období,“ pokračuje Sylvie Zouharová Dyková.

„V letošním roce představíme vozidla značky Praga V3S ze sbírek oboru Militaria TMB. Vystavíme různé verze a provedení vozidla Praga V3S připomínající 70. výročí od zahájení jeho sériové výroby. Ta začala v roce 1953, a s přestávkami trvala až do roku 1990. Celkem se vyrobilo přibližně 130 000 kusů automobilů značky Praga V3S. Základ vozového parku poválečné československé, a poté české i slovenské armády, kde sloužila v desítkách modifikací, tvořila právě vozidla Praga V3S. Velké množství vozů Praga V3S sloužilo i v civilní sféře, a teprve v prvním desetiletí 21. století začala být nahrazována Tatrou 810,“ představuje exponáty ze sbírek TMB oboru Militaria její kurátor Roman Řezníček. „Vystaveno bude cca 10 vozidel Praga V3S různého provedení, jež budou dokládat rozmanitost různých nástaveb na podvozku Praga V3S.“

„Mimo vozidel značky Praga V3S ukážeme návštěvníkům i radiolokátor P-19 instalovaný na dvou podvozcích nákladního automobilu ZIL-131; radar byl získán od Ministerstva obrany ČR v roce 2021. Prezentaci vojenské techniky ze sbírek TMB doplní i vozidla soukromých sběratelů a současnou vojenskou techniku představí Armáda České republiky,” dodává Roman Řezníček.

Vstup do areálu je zpoplatněn částkou 40 Kč, děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP mají vstup zdarma. Zájemci mohou podniknout okružní jízdy historickými autobusy ze sbírek TMB v časovém rozmezí od 10.00 do 16.30 hodin. Na každý z odjezdů je třeba si z důvodu omezené kapacity vozidel předem zakoupit jízdenku v ceně 50 Kč a současně s ní i vstupenku na Přehlídku automobilové techniky, neboť zastávka historických autobusů se nachází až uvnitř areálu. Pro návštěvníky jsou v areálu k dispozici rovněž stánky s občerstvením či prodejem tematických upomínkových předmětů.

Vchod do areálu bývalých kasáren leží přímo u zastávky linek autobusu č. 41, 71 „Žilkova“, případně je dostupný pěšky od konečné tramvaje č. 1 v Brně-Řečkovicích. S ohledem na omezenou kapacitu vyhrazených parkovacích míst v areálu doporučujeme návštěvníkům využít převážně uvedené linky MHD.

Zdroj: TMB