Muzejní noc v Technickém muzeu nabídne legendární Enigmu, vláčky i historii létání

Brno, 15. května 2024 – Motocykly, kryptologie, železniční modelářství či historie létání jsou letos hlavními tématy Brněnské muzejní noci 2024 v Technickém muzeu v Brně (TMB). V sobotu 18. května 2024 od 18.00 do 24.00 hodin se návštěvníci TMB mohou těšit na otevřené muzejní expozice i aktuální výstavy, ukázky šifrování či venkovní doprovodný program zaměřený na motocykly i slavná léta Velké ceny Československa, jejímž dějištěm bylo Brno.

„V Technickém muzeu v Brně představíme na letošním ročníku Brněnské muzejní noci výstavu s názvem ‘Motocykl v proměnách času‘, věnovanou fenoménu motocyklu,“ uvádí Mgr. Josef Večeřa, náměstek ředitele TMB pro Odbor vědy a techniky. „Majitelé motocyklů byli zpočátku vnímání jako dobrodruzi nebo průkopníci či sportovci. Postupem času se však význam motocyklu a jeho užití měnilo: od moderního vynálezu, který si nemohl každý dovolit, přes užitečného pomocníka a levnější variantu dopravního prostředku pro veřejnost až po předmět zábavy či životního stylu,“ pokračuje Josef Večeřa. „Na rozloze 600 m2 muzeum vystavuje více než šedesát motocyklů z let 1902–1989 jak ze soukromé sbírky, tak ze sbírek Technického muzea v Brně, a tři nejstarší exponáty zapůjčené Národním technickým muzeem.“

„Součástí muzejní noci v TMB je i prezentace závodního motocyklu Norton Manx, vítěze Grand Prix Československa z r. 1961,“ říká Josef Večeřa a pokračuje: „Tento motocykl přijede z Rakouska na základě pozvání Norton Owners Club Czech Republic, který je aktivně činný v Kruhu přátel TMB. Motocyklový sport spojený s Velkou cenou Československa si mohou návštěvníci prohlédnout i ve stálé expozici muzea – Brno na dvou kolech. V tomto roce je TMB rovněž partnerem mimořádné letošní události – Brno Grand Prix Revival na Masarykově okruhu v Brně, jež se koná 13.–14. července 2024.“

Železničnímu modelářství se věnuje originální výstava v TMB „Jízdenky, prosím!“. Několik set kusů převážně železničních ale i tramvajových modelů z 30. až 90. let 20. století shromážděných železničním nadšencem Lubomírem Kyselou převzalo do svých sbírek TMB a nyní je může obdivovat veřejnost i na muzejní noci. Modely železnic, většinou v měřítku 1 : 45, ztvárňují reálné železnice a jejich okolí. Součástí výstavy je i tzv. Nekonečný vlak, jehož různorodé dřevěné vagóny vyrábí děti ve školách podle šablon a v současné době čítá již přes 700 jednotlivých železničních vozů.

Technické muzeum v Brně poprvé na území České republiky představuje legendární šifrovací stroj Enigma, model M3, na výstavě „ENIGMA – tajný svět šifer“. „Na letošní brněnské muzejní noci návštěvníci uvidí tento mimořádně vzácný exponát v rámci výstavy zapůjčené ze Slovenského technického múzea,“ doplňuje Josef Večeřa. „Zájemci se dozvědí fascinující příběh samotné Enigmy, zároveň však odhalí jak historii kryptologie, tak i provázanost šifrování s životem běžného člověka. Také mohou zapojit své logické myšlení a aktivně si vyzkoušet různé šifry v rámci výstavy.“

Další výstava, kterou si mohou návštěvníci muzejní noci v TMB prohlédnout, je součástí expozice Kultura nevidomých. Komorní výstava s názvem „Historie a kultura nevidomých“ uspořádaná při příležitosti letošního 77. výročí založení Dne nevidomých v bývalém Československu zachycuje, jak se nevidomí vzdělávali, pracovali a rovněž jak trávili volný čas. Nedávno otevřená komorní výstava v TMB nazvaná „Sto let křídel nad Medlánkami” mapuje poutavou historii medláneckého letiště, která se začala psát v roce 1924. Na muzejní noci se zájemci mohou posadit i do legendárního kluzáku L-13 Blaník.

Pracovníci firmy Thermo Fisher Scientific opět oživí část elektronových mikroskopů v expozici Optiky v TMB a návštěvníci tak mohou zkoumat svět pod mikroskopem. Zcela jiný úhel pohledu zájemcům zase poskytne stálá expozice TMB – Historická stereovize z přelomu 19. a 20. století – předchůdce biografů, jež je jediným doposud provozuschopným originálem v České republice. Tentokrát se v 3D fotografiích představí severské země – Norsko, Švédsko a Dánsko. Kovolitecká experimentální dílna nabídne návštěvníkům ukázky formování do pískové formy a seznámí je i s technologií odlévání do keramické skořepiny. Studenti z brněnských středních odborných škol a Masarykovy univerzity předvedou ukázky konzervování a rytí kovů. A v oblíbené Technické herně si budou moci děti i dospělí vyzkoušet zábavnou formou některé fyzikální zákony.

Zvídavým zájemcům připravilo TMB v doprovodném programu řadu kvízů zaměřených na motocykly, závody a slavné roky Velké ceny Československa. Na téma „motocykl“ jsou letos zaměřeny rovněž ukázky Úžasného divadla fyziky (ÚDiF), jež malým i velkým zájemcům objasní, jak funguje motor, předvede drobnou explozi či vysvětlí princip vznětového a zážehového motoru. Nebudou chybět ani chemické pokusy se spalováním nebo simulátory motocyklů. Milovníci adrenalinu mohou ve venkovních prostorách muzea zdolat pro tuto příležitost speciálně přistavenou horolezeckou stěnu s náročností od 3 let až po pokročilejší nebo si třebas vyzkoušet bungee running.

Na mimořádné autobusové lince A ze zastávky Česká do zastávky Technické muzeum a zpět se do provozu zapojí opět i autobusy ze sbírek TMB. Občerstvení pro návštěvníky muzejní noci letos zajišťuje muzejní bistro Jean Paul’s, a to jak ve vnitřních prostorách bistra, tak formou venkovního stánku (18.00–23.00).

Vstupné na celý program muzejní noci v TMB včetně vstupu na výstavu „Motocykl v proměnách času“ bude 80 Kč. Vstupné do muzea bez vstupu na výstavu „Motocykl v proměnách času“ bude 30 Kč. Děti do 6 let a osoby s průkazem ZTP mají vstup zdarma. Poslední vstup do muzea je ve 23.00 hodin.

Zdroj: TMB, foto: Ingimage