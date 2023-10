TMB chystá pro fanoušky retro PC her víkend herních legend!

Brno, 10. října 2023 – Již čtvrtý ročník oblíbeného turnaje v počítačových a konzolových hrách 20. století pořádá pro širokou veřejnost Technické muzeum v Brně (TMB). Víkend herních legend 2023 se letos uskuteční v sobotu 14. října od 10.00 do 17.00 ve 4. patře budovy muzea na ulici Purkyňova 105. Aktivně se ho může zúčastnit až sto dvacet fanoušků počítačových retro her ve věku od 10 do 99 let.

„Co se týče historie této naprosto jedinečné soutěže v našem muzeu, její úplně první ročník se uskutečnil v roce 2019,“ uvádí jeden z organizátorů Víkendu herních legend, Martin Dobiáš, správce Technické herny TMB. „Jednalo se tehdy o doprovodnou víkendovou akci výstavy s názvem Retrogaming – Počátky osobních počítačů u nás. Tato výstava představovala historii výpočetní techniky od konce 70. let do konce 90. let minulého století se zaměřením na počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. a počátku 90. let minulého století. Návštěvníci si mohli také zahrát hry na historických počítačích ZX Spectrum „Gumák“, ATARI 800XL, SHARP MZ-821, TESLA ONDRA SPO 186 či si vyzkoušet letecký a automobilový trenažér nebo herní konzoli XBOX 360 se senzorem KINECT s ovládáním pohyby a gesty,“ pokračuje Martin Dobiáš.

Víkend herních legend připomíná fakt, že se v TMB nachází stálá expozice TMB Výpočetní technika zachycující velice podrobně jak historický vývoj počítačové techniky, tak i programování. Návštěvníci se zde seznámí s jednoduchými početními pomůckami, logaritmickými pravítky a tabulkami, klávesovým sčítacím strojem, elektronickými kalkulátory, analogovými počítači a poté i se samočinnými počítači nulté až třetí generace. A právě některé historické počítače z této zcela mimořádné expozice si mohou druhou říjnovou sobotu v TMB přihlášení účastníci Víkendu herních legend 2023 opět vyzkoušet v rámci FUN zóny, která je doplňkem k turnaji jako nesoutežní část akce. Zájemci si zahrají na osmibitových počítačích a herní konzolích nejen ze sbírkového fondu TMB, ale i ze Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, která je partnerem této akce.

„Pro velký zájem se letos znovu bude hrát SUPER MARIO BROS., který vznikl v roce 1985 a TETRIS pocházející z roku 1989, obojí na platformě Nintendo NES. Nově si účastníci zahrají i klasiku od Namca s názvem GALAGA. V těchto hrách je cílem dosáhnout co nejvyššího skóre. A na závěr, jako zlatý hřeb dne čeká hráče vyřazovací turnaj v legendě PONG (1973) od Atari,“ upřesňuje Zbyněk Rederer, organizátor soutěže, který působí v TMB jako edukátor v kultuře a kurátor sbírkových a mobiliárních fondů v oborech Technické hračky a Didaktické pomůcky.

„Soutěží se na konzolích na šesti herních stanovištích a na hladký průběh hry včetně dodržování pravidel dohlíží odborná porota. Tento již tradiční event přináší nepopsatelnou atmosféru, navíc ti nejlepší opět obdrží věcné ceny a poukazy od TMB a jeho partnerů: KONZOLIŠTĚ.cz, Bar Game Over, Buď Pilot, CHEMPLAST a.s., Retro-Use. Odměnu získají vždy tři nejlepší hráči z každého herního kola, přičemž hlavními cenami pro vítěze jsou konzole a poukazy na herní příslušenství. Hlavní losovanou cenou je letos hodina letu na profesionálním leteckém trenažéru,“ dodává Zbyněk Rederer.

