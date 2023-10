Technické muzeum propojí historii techniky se špičkovou gastronomií

Brno, 16. října 2023 – Technické muzeum v Brně (TMB) slavnostně otevře v pátek 20. října ve svých prostorách v Brně – Králově Poli nový gastronomický provoz – Jean Paul´s Bistro. Občerstvení zde pak již bistro nabídne v běžném provozu od 21. října 2023 od 7.30 do 17.00 všem zájemcům, ať již z řad návštěvníků muzea či veřejnosti.

„Rozhodli jsme se vybudovat v přízemí budovy TMB nové prostory pro gastroprovoz, který by zvýšil kvalitu služeb pro naše návštěvníky, a navíc nabídl občerstvení i široké veřejnosti,“ uvádí Mgr. Josef Večeřa, náměstek ředitele TMB pro Odbor vědy a techniky. Prostřednictvím společnosti Jean Paul´s Bistro, s.r.o., která má na brněnské gastronomické scéně své pevné místo a v současné době provozuje dvě bistra a tři restaurace v Brně, chce TMB poskytnout čerstvé a kvalitní občerstvení tradiční evropské kuchyně.

„Všichni, kdo využijí stravování v bistru, zažijí zároveň autentickou atmosféru muzea průhledem do výstav v TMB. V budoucnu hosté přímo ze stravovacího prostoru uvidí rovněž do expozic TMB – Parní motory, Vodní motory a Letecké motory „Speciálně vybavený interiér bistra technického charakteru rovněž souzní s geniem loci největšího technického muzea na Moravě,“ podotýká Josef Večeřa. Ve více než šedesátileté historii TMB se stane stravovací prostor nacházející se přímo v objektu muzea i novým marketingovým kanálem pro oslovení zájemců o dějiny techniky, kteří se vydají do bistra primárně za stravováním. Tímto muzeum sleduje i významný trend spojit cestování a poznávání historie se zážitkovou gastronomií.

„Možnost občerstvení v budově muzea ocení i školní skupiny, které TMB navštěvují v rámci edukačních programů, workshopů a dílen, stejně jako i rodiny s dětmi. Občerstvení mohou využít samozřejmě i strávníci z okolí či lidé, kteří hledají originální prostředí pro obchodní schůzky či přátelská setkání, navíc situované přímo u zastávky tramvaje č. 12, Technické muzeum,“ doplňuje Josef Večeřa.

„Naše kuchyně je založena na prémiových lokálních surovinách, avšak spolupracujeme rovněž s pečlivě vybranými dodavateli surovin ze zemí, jejichž kuchyni vaříme. Mnoho z těchto surovin je s láskou vyráběno tradičními postupy s vysokým podílem lidské práce,“ vysvětluje Jan Pavel, jednatel firmy Jean Paul´s Bistro, která otevře na konci října v TMB již svůj šestý provoz v Brně.

„Jako první jsme otevřeli v roce 2014 naši restauraci v Brně na Běhounské ulici. V rámci našich častých cest do zahraničí jsme poznali mnoho zemí, jejichž originální kuchyně nás přímo okouzila, a chtěli jsme tyto jedinečné chutě přenést do Brna,“ pokračuje Jan Pavel. „Postupem času jsme pod hlavičkou Jean Paul's otevřeli další restaurace a bistra: na Zelném trhu, v Campus Square, ve Spilberk Office Centre a v Technologickém parku. Nyní se těšíme na všechny hosty v našem nejnovějším provozu, v Technickém muzeu v Brně. Obsahem pestré nabídky tradiční evropské kuchyně bude snídaňové, obědové i odpolední menu v podobě slaných a sladkých pokrmů se zaměřením na výrobky připravované přímo v kuchyni muzea. Mezi pokrmy návštěvníci najdou domácí sladké a slané pečivo, sicilské Arancini, Panini, domácí těstoviny, italská Pinsa, dezerty, polévky a mnohé další.“

„Rádi bychom uvítali na zahájení nového gastroprovozu v Technickém muzeu v Brně širokou veřejnost. Zájemci si zde mohou zakoupit speciální menu připravené k této příležitosti a zároveň k němu obdrží zdarma skleničku prosseca k slavnostnímu přípitku,“ zve do TMB všechny zájemce o techniku a současně i gastronomii Josef Večeřa.

Zdroj: TMB, foto: Ingimage