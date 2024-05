Brno nabídne k pronájmu prostory bývalé Bohémy v Janáčkově divadle

Brno, 16. května 2024 - Brněnští radní schválili záměr pronájmu prostor určených pro podnikání v Janáčkově divadle. Nabídkové řízení zajistí městská společnost CD CENTRUM COMS.

„Pro využití prostor bývalé Bohémy v Janáčkově divadle jsme zvažovali více variant. Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že by zde měla fungovat restaurace, kavárna či jiná podobná provozovna. Ta by samozřejmě mohla doplnit svou činnost o služby kulturního zaměření. Věříme, že si nový podnik najde své zákazníky, a to i vzhledem k tomu, že do divadla a okolních parků míří mnoho Brňanů i mimobrněnských návštěvníků a turistů,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Nabídkové řízení bude vypsáno ze strany městské společnosti CD CENTRUM COMS, která má záležitosti prodeje a pronájmů na starosti. „Jedná se o prostory o celkové výměře 877 m², minimální nájemné bylo stanoveno na 70 tisíc Kč za měsíc. Místo není v současné době způsobilé provozu. Jeho stavební dokončení a uvedení do provozu bude probíhat v koordinaci s vybraným nájemcem,“ upřesnila náměstkyně pro bytovou problematiku a správu majetku Karin Podivinská.

V dotčených prostorech již dříve fungovala restaurace nebo obchod. Následně prošla budova divadla kompletní rekonstrukcí a v době covidové pandemie zde město zřídilo očkovací centrum.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage