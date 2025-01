Popeyes otevře první restauraci v Brně

Brno, 18. ledna 2025 – Po dlouhém čekání se dočká ikonického Chicken Sandwiche i Brno! Nová restaurace otevře do konce března na prestižní adrese, na rohu Panské a Masarykovy ulice, nedaleko Náměstí Svobody. A nejde jen o prémiovou lokalitu, ale i budovu - tři patra o 560 metrech čtverečních nabídnou 123 míst k sezení.

Nová restaurace se nachází na rohu Panské a Masarykovy ulice vedle Kleinova paláce a jen 100 metrů od ikonického Brněnského orloje. Interiér respektuje historickou budovu, přesto svou signature oranžovou barvou nikoho nenechá na pochybách, co se uvnitř prodává. První zákazníci budou moci ochutnat ikonický Chicken Sandwich, na který se stály v Praze fronty více než měsíc, zdarma, tři nejtrpělivější zákazníci pak budou moci chodit na sandwich chodit celý rok.

Je to už pátá restaurace Popeyes v Česku, ale první na Moravě. “Měli jsme štěstí na krásné prostory, a i když tu byly administrativní problémy, vyplatilo se počkat. Brněnská restaurace na Masarykově ulici bude patřit k našim vlajkovým podnikům jak velikostí, tak potenciálem. Brno je unikátní množstvím mladých lidí i firem, rozhodně tu nezůstaneme jen u jedné restaurace,” vysvětluje Marko Blaževič, který kromě českého trhu šéfuje i Popeyes v Polsku a Rumunsku.

Po otevření první restaurace na pražském Václavském náměstí v listopadu 2023 má společně s tou v Brně Popeyes v Česku pět poboček. Během roku 2025 se Popeyes chystá vstoupit do dalších regionů, připraveno je hned několik projektů v menších městech a připravuje se i několik samostatně stojících Drive Thru restaurací, které by se měly otevírat v následujících letech. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes. Celá skupina má za sebou výborný rok. V Polsku už je restaurací 11, v Rumunsku 12. “Počítáme, že letos otevírání nových restaurací zrychlíme, řada projektů bude vrcholit,” uzavírá Marko Blaževič.

Foto: archiv Popeyes