V Brně po letech ožívá restaurace Severka

Brno, 18. prosince 2024 – Po letité pauze se na gastronomickou mapu Brna vrací restaurace Severka. Městská část Brno-střed, jež má nemovitost ve správě, našla vhodného nájemce. Ten objekt zrekonstruoval a otevře v něm restauraci s kavárnou.

Severka má v Brně dlouholetou tradici. Na adrese Tučkova 30 sídlí od poloviny minulého století. Stálou klientelu podniku často tvořili lidé z blízkého okolí či příslušníci armády z tehdejší Vojenské akademie, která dnes nese název Univerzita obrany. Provoz restaurace trval do roku 2018, kdy ukončila radnice smlouvu s tehdejším nájemcem. Od té doby složitě sháněla nástupce, který obnoví provoz a investuje do nákladných oprav.

„Jedná se o poměrně velký prostor. Budova má i s venkovní terasou téměř 640 metrů čtverečních. Chtěli jsme, aby v objektu byla restaurace, protože má v lokalitě velkou tradici. Nebylo ale jednoduché najít zájemce, který by si prostor pronajal a investoval do rozsáhlých stavebních úprav. Jsem rád, že se nám po dlouhých jednáních podařilo vhodného nájemce najít a dojít s ním k dohodě, díky čemuž se do ulice po šesti letech opět vrátí restaurace,“ sdělil radní městské části Brno-střed Martin Brym (TOP 09), do jehož gesce spadá oblast správy nebytových prostor.

Novým nájemcem se stala společnost Spoonfull s.r.o., v jejímž čele stojí podnikatel a světoznámý kuchař Tomáš Reger. Smlouva je uzavřená na deset let. Podmínkou jejího uzavření byl například bod, že se nájemce pustí na své náklady do opravy prostor, což vychází na několik milionů korun. S úpravami nyní nový provozovatel finišuje.

„Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat co nejvíce původních prvků a zároveň prostory modernizovat tak, aby se tady hosté dobře cítili. Podnik plánujeme zpřístupnit návštěvníkům postupně. Ke konci roku jsme otevřeli kavárnu. Začátkem příštího roku pak restauraci, jež bude zaměřená primárně na poctivou českou kuchyni a široký nápojový sortiment. Chceme, aby Severka fungovala na rodinné bázi a setkávali se zde místní lidé z okolí,“ uvedl Tomáš Reger, který většinu profesní kariéry strávil v zahraničí. Působil třeba ve Velké Británii, Bejrútu nebo Dubaji a v Brně je spolumajitelem restaurace Element.

Městská část má ve správě zhruba šest set nebytových prostor. Valná většina z nich je obsazená. Kromě restaurací nabízí rovněž třeba obchody, garáže či sklady. Nabídka volných prostor je vždy zveřejněná na úřední desce. Při uzavírání smluv nehraje roli pouze výše nájemného, ale posuzují se také další faktory.

„Každý případ posuzujeme individuálně a snažíme se rovněž vyjít vstříc požadavkům místních. Pokud chybí například v lokalitě nějaká služba jako lékař, potraviny či kadeřnictví, snažíme se ji v lokalitě vhodně zajistit. Obecně dáváme přednost nerušícím provozovnám před směnárnami, rychlým občerstvením nebo okénkovým prodejem,“ dodal radní Brym.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed