Místo Čedoku gastropodnik. Funkcionalistickou budovu město pronajme

Brno, 9. prosince 2023 - Designová restaurace, pobočka nadnárodního řetězce nebo úplně jiné využití i mimo sféru gastra? Co nahradí cestovní kancelář Čedok, která v ikonické budově na hranici Bašt a Nádražní ulice sídlila do konce srpna 2023, bude jasné počátkem příštího roku. Nabídky na pronájem město Brno prostřednictvím své společnosti CD CENTRUM COMS přijímá do konce ledna 2024.

„Prostory v krásné funkcionalistické památce nabízíme za minimální roční nájemné 4 380 Kč/m2. Nabídkami, které dostaneme, se budeme zabývat na schůzi Rady města Brna a zde vybereme nového nájemce,“ přiblížila náměstkyně primátorky města Brna pro oblast správy majetku Karin Podivinská. „Celková výměra nabízených nebytových prostor je 456,6 m2. V objektu se nacházejí další tři obchodní jednotky, které jsou přístupné vlastními vstupy z ulice Nádražní a jsou v současné době obsazené, takže nejsou součástí této nabídky,“ upřesnila.

Začátkem ledna 2024 se uskuteční prohlídka interiérů, nicméně CD CENTRUM COMS umožňuje domluvit si i individuální termín. Prostory v samotném centru Brna jsou obzvlášť vhodné pro gastropodnik. Veškeré podmínky jsou uvedeny na webu.

Funkcionalistická budova se železobetonovou, zčásti nýtovanou konstrukcí s nápadným oblým nárožím byla postavena v roce 1927 podle návrhu významného brněnského architekta Oskara Pořísky. Architekt důmyslně využil nepravidelnou parcelu ve svažitém terénu v místě bývalého hradebního okruhu. Vznikla tak nepřehlédnutelná stavba jedinečného tvaru s typickým půlkruhovým nárožím a pásovými okny, tehdy pro potřeby „centrální ubytovací kanceláře“ pro Výstavu soudobé kultury, která se konala na brněnském výstavišti v roce 1928, s obchodními a kancelářskými prostory a také s jednou z prvních pochozích teras pro restauraci nad navazujícím obchodním traktem.

Objekt prošel v roce 1993 rekonstrukcí, která zahrnovala obnovu obvodového pláště budovy, úpravu vnitřních dispozic i novou výměníkovou stanici, včetně výměny instalací a části parovodního potrubí. Dále bylo provedeno nové nástupní schodiště do objektu a opraveny schůdky podél zaobleného nároží. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno.

Zdroj: TIS MMB, Foto: CD CENTRUM COMS