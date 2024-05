Zahrada Arnoldovy vily byla slavnostně otevřena

Brno, 21. května 2024 - Po Arnoldově vile je veřejnosti zpřístupněna i její zahrada, kterou po rozsáhlé rehabilitaci slavnostně otevřelo Muzeum města Brna spolu s dalšími hosty. Původní plocha byla doplněna květinovými záhony či mobiliářem a stala se unikátním prostorem setkávání, vzdělávání a her pro všechny generace. Ponese také nové jméno Zahrada Cecilie a Cornela Hože.

Slavnostní otevření zahrady se konalo 16. května za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové, ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce, předsedy Židovské obce Brno Jáchyma Kanarka, navrhovatele jména zahrady Ivo Hammera, projektantů, architektů a realizátorů celého projektu. Akce se nesla v duchu první republiky a byla obohacena vystoupením kapely Zpěvuchtivé dámy, dobovými kostýmy i automobilem. Poté proběhla také komentovaná prohlídka vedená realizátorem zahrady Přemyslem Krejčiříkem. S dnešní událostí je spojeno také prodloužení otevírací doby vily, a to od úterý do neděle 10.00 – 18.00 hodin. Zahrada bude přístupná od úterý do neděle 8.00 – 20.00 hodin. V Arnoldově vile byla otevřena také kavárna pojmenovaná po poslední majitelce Cecilie café, která je v provozu v návštěvnických hodinách vily.

„Otevření zahrady Arnoldovy vily je důležitým milníkem v naší snaze o zachování kulturního dědictví města Brna. Toto místo není jen historickým symbolem, ale stává se také moderním prostorem pro setkávání a vzdělávání. Jsem hrdá, že město Brno mohlo přispět k jeho obnově," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Pojmenování zahrady Arnoldovy vily po Cecilii a Cornelovi Hože jsme schválili na Radě města Brna. Považujeme ho za symbolické gesto vůči této významné rodině a jejímu přínosu pro město Brno, vedené snahou o morální a historickou nápravu vůči posledním soukromým vlastníkům vily, kteří o svůj majetek a životy přišli v důsledku nástupu nacismu.“

Původně měla zahrada spíše hospodářské využití. Většinu plochy tvořil ovocný sad a vinohrad, který zůstal zachován jako stopa předchozího využití pozemku před výstavbou. Nejbližší okolí vily obklopovala skalka a květinové záhony. V rámci obnovy byly tyto prvky, typické pro zahradní umění 30. let 20. století, zachovány. Zároveň v zahradě přibyly prvky nové, soudobé, které do dobové atmosféry vnáší možnost jejího současného využití návštěvníky. V horní části svahu byly pod ovocné stromy navrženy bohaté květinové záhony se sortimentem inspirovaným zahradou sousední vily Tugendhat. Velkorysá plocha pod vilou nabízí díky variabilnímu mobiliáři a nejrůznějším hrám pestrou škálu edukačních aktivit i prostor k odpočinku. Kompoziční i provozní spojnici tvoří pozemek mezi zahradami Arnoldovy vily a vily Löw-Beer, kde byl rovněž obnoven původní ovocný sad, doplněný herními prvky odkazujícími na období, kdy byla v Arnoldově vile mateřská školka.

Zhotovitelem rehabilitace a rekonstrukce Zahrady Cecilie a Cornela Hože bylo stejně jako u samotné vily konsorcium společností Unistav Construction, a. s., SKR stav, s. r. o. O projekt se postaralo studio Atelier 99 pod odborným vedením Ateliéru Krejčiříkovi, kteří se rovněž podíleli na zdařilé rekonstrukci zahrady v sousední vile Tugendhat. Obnova zahrady začala v dubnu v roce 202, náklady na revitalizaci zahrady přesáhly 25 000 000 Kč včetně DPH a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Brna.

„Dnes se celosvětově muzea stávají i místem komunitního setkání, edukace a reflexe aktuálních témat ve společnosti. Arnoldova vila a její zahrada je příkladem nejaktuálnějších možností, které městská muzea nabízejí a vytváří,“ dodává ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Do budoucna se počítá také s již avizovaným propojením zahrad tří vil – vily Tugendhat, Arnoldovy vily a také vily Löw Beer, která spadá pod správu Muzea Brněnska. Návštěvníci se tak budou moci bezplatně procházet po tomto nově vzniklém zeleném brněnském vnitrobloku, který bude nabízet relaxaci, ale také nejrůznější kulturně-vzdělávací programy, aktivity a akce na pozadí kontextu životního stylu 19. a 20. století.

Zdroj a foto: TIS MMB