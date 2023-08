Vila Tugendhat i její vybavení potřebují neustálou péči

Brno, 8. srpna 2023 – Vila Tugendhat patří bezesporu mezi ikonické stavby moderní architektury, což potvrzují tisíce tuzemských a zahraničních hostů, kteří do Brna váží cestu kvůli její návštěvě. Zájem veřejnosti v posledních letech dosahuje rekordních hodnot, nicméně jako každý objekt na světě, vyžaduje i vila Tugendhat neustálou péči a monitoring stavu budovy a jejího vybavení.

Veškeré práce probíhají průběžně dle tzv. Plánu servisních a udržovacích prací vily Tugendhat. „Od dokončení památkové obnovy v roce 2012, probíhá ve vile Tugendhat neustálý monitoring objektu, jeho vybavení i přilehlé zahrady. Každý předmět ve je průběžně monitorován, prochází pravidelnou revizí a ze zjištěných skutečností přímo vyplývají úkoly, které musíme v určitém časovém horizontu splnit,“ uvádí ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Například v letošním roce se hlavními předměty zájmu staly solitérní kusy nábytku, sametové závěsy v hlavním obytném prostoru nebo omítky na zahradní fasádě vily. Seznam prací je ale samozřejmě podstatně delší a řada prací je realizována průběžně mimo otevírací hodiny objektu. V tomto smyslu jmenujme za všechny například prořezy dřevin v zahradě, přespárování a hydrofobizace teracového schodiště, čištění travertinu atd. Významný vliv na vilu a její vybavení mají samozřejmě i povětrnostní podmínky.

„Například silné sluneční záření má velký vliv na textilie a materiály použité na závěsy nebo exaktní kopie nábytku. Za posledních několik let jsme pozorovali nejen výraznou změnu barevnosti na sametových závěsech hlavního obytného prostoru, ale například popraskaly i pergamenové potahy na židlích Brno,“ doplňuje vedoucí vily Tugendhat Iveta Černá.

U židlí Brno (MR 50) a fotogenického rubínového Chaise longue (MR 100) byl tedy ve spolupráci s dodavatelem, brněnskou firmou AMOSDESIGN, vyhodnocen stav postižených kusů a rozsah nutných prací. K opravě samotné pak došlo v jarních měsících letošního roku. Celkové náklady na opravu nábytku byly cca. 140 000 Kč.

Sametové závěsy v hlavním obytném prostoru byly do budovy instalovány v rámci památkové obnovy domu v letech 2010–2012. Jelikož se z původních závěsů žádný nedochoval, bylo pro identifikaci využito dobových fotografií ze 30. let, a především vzpomínek Grety Tugendhatové. Za 10 let provozu však sluneční záření způsobilo tak výraznou změnu barevnosti, že bylo nutné materiál vyměnit. Celkem bylo vyměněno 10 závěsů o celkové ploše 45 m2. Materiál dodala brněnská společnost Nová Mosilana a.s.

Podobně jako na gotických katedrálách, ale ani péče o vilu Tugendhat nikdy nekončí. Nesmíme zapomenout, že vila je na rozdíl od řady dalších památek, veřejnosti otevřena celoročně šest dní v týdnu. Minimálně jednou ročně je tedy nutné objekt pro jeho pravidelnou údržbu (tzv. sanitární týden) dočasně uzavřít pro veřejnost. Pro rok 2023 byl tento týden stanoven na 9.–16. října 2023.

