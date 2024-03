Arnoldova vila otevírá stálou expozicí Odkaz minulosti v plynutí času

Brno, 28. března 2024 - Jedním z nejočekávanějších lákadel Muzea města Brna na sezónu 2024 je zahájení pravidelného provozu Arnoldovy vily. Od 5. dubna se návštěvníkům dveře vily otevřou vždy od pátku do neděle v čase 10.00 – 18.00. Od 16. května bude otevírací doba prodloužena od úterý do neděle.

Nově zrekonstruovaná sousedka vily Tugendhat bude mít co nabídnout – prohlídky vily s průvodcem i bez něj, propojení zahrad s okolními vilami, nový provoz kavárny, a především nejrůznější kulturní a vzdělávací akce.

Muzeum města Brna zahájí pravidelný provoz Arnoldovy vily uvedením stálé expozice Odkaz minulosti v plynutí času. Vilu a expozici budou moci zájemci navštívit buď individuálně, anebo s průvodcem v rámci prohlídky celého domu. Vstupenky jsou již nyní dostupné na BrnoiD. Expozice je rozmístěna v domě v rámci pater a je složená ze tří částí:

Genius loci

Ve vyhlídkovém prostoru uvnitř věže se návštěvník ocitá ve čtvrtém nadzemním podlaží. Ze všech interiérů Arnoldovy vily je tato místnost nejotevřenější, nejvíce komunikuje se svým okolím, a proto přímo vybízí ke zkoumání Genia loci. Tato část je věnována urbanistickému vývoji jižní části Černých Polí v okolí Arnoldovy vily a obsahuje mimo jiné model původní vilové kolonie z 60. let 19. století.

Josef Arnold a jeho dům

Ve třetím podlaží se návštěvník seznámí s příběhem stavitele a architekta Josefa Arnolda, se stavebními úpravami poslední soukromé majitelky Cecilie Hože a exponáty, které mapují éru mateřské školy, známou ještě mnoha pamětníkům. Třetí patro rovněž nabízí ukázky autentických nálezů získaných při poslední rekonstrukci, film o jejím průběhu, jakož i tzv. archeologické okénko neboli prezentaci původního povrchu fasády věže zachovaného in situ.

Židé v Brně

V druhém podlaží se návštěvníkům otevře poutavá cesta časem. S interaktivním videomappingem na "Židovské bráně" vstoupí divák do světa dějin židovské komunity v Brně od středověku až po současnost. Brána, rozdělující výstavní prostor na před a za hradbami, v sobě nese symboliku uzavřeného středověkého města, kde Židé čelili vyhánění a omezení vstupu do Brna. Expozice zároveň prezentuje vzácné exempláře synagogálního stříbra a textilu, odkazující na náboženské tradice židovského lidu, které jsou laskavě zapůjčeny od Židovské náboženské obce Brno. Zvláštní pozornost výstava věnuje připomínce Cecilii a Corneliovi Hožeovým, jež byli posledními soukromými majiteli vily. Cecílie Hože byla o šest let starší sestrou Alfreda Löw-Beera, a tedy tetou Grety, později provdané Tugendhatové. Její příběh a rodinné vazby jsou neodmyslitelnou součástí brněnských dějin, které expoziční prostor zasazuje do kontextu významných rodin spojených s městem Brnem.

„Arnoldova vila by měla především plnit status místa, které bude naplněno společenským životem v rámci nabídky pestré škály kulturních i vzdělávacích aktivit jak pro dospělé, tak i pro děti, teenagery nebo seniory,“ podotýká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Již teď jsou v nabídce tematické přednášky v prostorách vily v rámci projektu Středy v Muzeu, vila bude také zapojena do Brněnské muzejní noci 2024 nebo do festivalu OPEN HOUSES 2024.

Od 8. do 12. července zde bude probíhat Letní škola urbanismu pro teenagery a chystá se i turnus letní školy určený seniorům. Od 16. května bude zahájen provoz letní kavárny ve vile. Během měsíce května bude také dokončena kompletní obnova zahrady a dojde k propojení se sousedními zahradami vily Tugendhat a Löw-Beer. „V Brně tak vznikne nový zajímavý zelený vnitroblok, který bude nabízet relaxaci ale také nejrůznější kulturně-vzdělávací programy, aktivity a akce na pozadí kontextu životního stylu 19. a 20. století,“ doplňuje vedoucí Arnoldovy vily Veronika Smyslová.

Zdroj a foto: Muzeum města Brna