Projekt Gourmet Brno představuje zajímavé lokální podniky

Brno, 10. října 2022 - Kam zajít na netradiční večeři, jak se vyznat v přehršli kaváren, který bar okouzlí nejlepšími míchanými drinky? Brno před několika lety nastartovalo raketový gurmánský vzestup. Již šest let je u toho i TIC BRNO, který svým projektem Gourmet Brno podporuje lokální podniky. Kdo se dostal do výběru toho nejlepšího, co v Brně můžete ochutnat, vám představí jeho další ročník.

Každoroční slavnostní vyhlášení nového ročníku proběhlo tentokrát ve čtvrtek 6. 10. v Hale Industra v areálu Nové Zbrojovky. „V již šestém ročníku Gourmet Brno hodnotící komise vybrala 44 podniků v 7 různých kategoriích. Nově jsme přidali kategorii „S sebou”, která je však s ohledem na svou různorodost ponechána bez hodnocení,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a dodává: „Celý projekt se nám osvědčil i v době Covidu-19, kdy jsme mohli daleko pružněji veřejně podporovat aktivity jednotlivých podniků. Navázaná spolupráce je opravdu dlouhodobá, například osvědčené podniky se letos objeví i v rámci vánočních trhů a my tak můžeme brněnskou gastronomii nabízet daleko širšímu publiku.”

Podniky, které byly zařazeny do výběru toho nejlepšího, se vybíraly ve dvou kolech. Nejprve byla 17 brněnskými patrioty nominována zařízení, kde se podle nich dobře jí a pije a to v kategoriích restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, pivnice, bary a vinárny a „S sebou”. Opakující se jména postoupila do finále, kde je vyhodnotily tříčlenné poroty složené z nezávislých hodnotitelů z řad odborníků, novinářů nebo influencerů z Česka. Do užšího výběru podniků byly zařazeny v každé kategorii ty podniky, které v celkovém hodnocení dosáhly nad 70 procent.

Každý ročník se vyznačuje specifickým vizuálním zpracováním, již po páté se jej zhostil fotograf KIVA a grafická designérka Barbara Zemčík. „Ani kočka, ani pes. Jednoduché přirovnání, které vystihuje brněnskou gastro scénu. Umí překvapit, mnoho podniků má mnohem větší přesah a nelze je ani přesně zaškatulkovat. A některé brněnské perly se ani do žádné kategorie nevejdou. Každopádně v Brně vyrostlo cosi velmi specifického a originálního. Letošní vizuální koncepce sleduje tuto nehomogenitu a jedinečnost,” vysvětluje vizuální pojetí autor Vladimír KIVA Novotný.

V tištěném průvodci, který bude k dostání zdarma v informačních centrech i dalších místech, jsou podniky v dané kategorii řazeny abecedně a zvýrazněno je vždy jen první místo. Primárním cílem totiž není prezentovat pořadí, ale nabídnout platformu pro propagaci skvělých podniků. Podobně je tomu také na webu www.gourmetbrno.cz. V tištěné i online verzi jsou všechny informace dostupné v české, anglické i německé mutaci. Brožura je doplněna piktogramy, které rychle sdělí, zda je v nabídce například vegetariánské, bezlepkové nebo bezlaktózové jídlo, či zda si do restaurace můžete vzít i psího kamaráda.

Úspěšný projekt se v roce 2019 rozšířil do celého kraje, když TIC BRNO, majitel a realizátor konceptu Gourmet Brno, přizval ke spolupráci Centrálu cestovního ruchu - Jižní Morava. V letošním roce se do užšího výběru dostalo 43 jihomoravských gastronomických zařízení, všechny najdete v samostatné brožuře nebo na webu gourmetjiznimorava.cz.

Zdroj: TIC Brno