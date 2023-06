Mezi vítězi kuchařské soutěže pro děti jsou dva týmy z Brna

Brno, 5. června 2023 – Finále Zdravé 5 vyvrcholilo na konci května kuchařským kláním v Praze, kde se v pěti kategoriích utkalo 15 nejlepších týmů z celé republiky. Brněnské Včeličky ze školky Hudcova vyhrály mezi dětmi z mateřských škol. Další dva školní týmy z jihu Moravy si vyvařily svých kategoriích bronz. Celkově se do jedenáctého ročníku soutěže přihlásilo rekordních 330 týmů.

V prvním kole Finále Zdravé 5 zasílaly tříčlenné týmy pod vedením pedagoga fotografie připravených jídel, ze kterých na začátku května odborná porota spolu s veřejností vybraly patnáctku finalistů. Ti se pátek 26. května sjeli do Prahy, aby soutěžili o pořadí ve svých kategoriích. Malí kuchtíci dostali za úkol připravit svačinu, případně sendvič pro porotce, dále se utkali v rychlém kvízu o zdravém stravování, a nakonec museli vymyslet originální recept z připravených surovin. Z výhry v celkové hodnotě 100 000 Kč se mohli radovat všichni finalisté, rozdělili si ji podle umístění. Zda finance použijí na vybavení školní kuchyňky, nebo zvolí společný zážitek, je jen na nich.

Děti z Brna a Hustopečí to v kuchyni umí

Z Jihomoravského kraje na Finále Zdravé 5 přiletěly Včeličky z MŠ Hudcova v brněnských Medlánkách, a byla to nejspíš jejich příslovečná píle při plnění úkolů finálového kola, která Matějovi, Lucce a Bětce vybojovala první místo mezi nejmladšími dětmi. „Účelem Zdravé 5 je, naučit děti zásadám zdravého stravování, ale také základům vaření a pečení. Obojímu se v rámci výuky významnou měrou také věnujeme, a Zdravá 5 je pro děti skvělou příležitostí, jak předvést, co se naučily. Náš tým jsou už předškoláci, příští rok se ale chceme opět zapojit s dalšími dětmi,“ popsala Tereza Boháčová, učitelka MŠ Hudcova.

Bronz v kategorii 3.–5. třídy připadla dalšímu zástupci Brna, týmu Labáčci ze ZŠ Labská, a třetí mezi žáky druhého stupně se umístil i Violet tým ze Základní školy a praktické školy Hustopeče.

„Každým rokem pozorujeme, že jsou děti šikovnější a také mají větší povědomí o tom, jak přistupovat k jídlu zdravě a udržitelně. Vzdělávání v této oblasti, a to zábavnou formou, je ostatně hlavním posláním projektu Zdravá 5, proto nás tento trend opravdu těší,“ vysvětlila Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5. Tématem letošního ročníku soutěže bylo navíc neplýtvání potravinami. Děti se měly při všech receptech a úkolech zamyslet na tím, jak využít všechny surovin beze zbytku. „Jsme moc rádi, že se naše úsilí setkává s velkým zájmem dětí i škol. Největší radost ale máme z toho, že děti i učitele naše aktivity baví a dávají jim smysl, stejné jako nám,“ doplnila.

Jedenácti ročníků dětské kuchařské soutěže se zúčastnilo přes 10 tisíc malých kuchařů ze všech koutů Česka. Vzdělávacím programem Zdravá 5, který školám poskytuje Nadační fond Albert zdarma, projde každý školní rok přes 30 tisíc dětí.

Foto: archiv organizátorů