Novotný a Prokeš v letošní sezóně pojedou Northern Talent Cup

Brno, 29. ledna 2022 – Česká republika bude mít i v letošní sezóně zastoupení v mezinárodním Northern Talent Cupu. S přihláškou do prestižního šampionátu uspěli dva členové juniorského závodního týmu Automotodromu Brno Filip Novotný a Michal Prokeš.

Mladí jezdci budou jedinými dvěma českými zástupci, kteří se v silné konkurenci představí. „Filipovi s Michalem moc gratuluji, dostat se do takto prestižního šampionátu rozhodně není samozřejmost, a je to velká odměna za jejich dosavadní tvrdou práci. Zároveň je to i další potvrzení, že jdeme při výchově nových talentů v rámci našeho juniorského týmu správným směrem, z čehož mám pochopitelně velkou radost. Je to bezpochyby i ocenění pro naše trenéry. Pevně věřím, že kluci naváží na dobré výkony svých předchůdců. Držím jim pěsti,“ hodnotí účast dvojice závodníků v Northern Talent Cupu předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Filip Novotný a Michal Prokeš se pokusí navázat na Jakuba Gureckého, který loňský ročník šampionátu vyhrál a letos jako jediný Čech startuje v Red Bull Rookies Cupu.

Filip Novotný má z potvrzené účasti radost. „Je super, že nás s Michalem vybrali. Velice se těším. Pár tratí znám jen z videoher, takže to bude úplně nová zkušenost. Každopádně udělám maximum, abych zajížděl co nejlepší výsledky. Během února bych měl trénovat v Itálii a Španělsku, takže doufám, že se dobře připravím na start nové sezóny. Chtěl bych poděkovat rodině, trenérům Petrovi Seménkovi s Michalem Šemberou, stejně jako mým partnerům a sponzorům za podporu, bez které bych jen těžko mohl vůbec přemýšlet o účasti v tak prestižním poháru, jakým NTC bezesporu je,“ komentuje Novotný. Poprvé se v šampionátu oba talentovaní piloti představí při předsezónních testech v německém Oscherslebenu.

Na společné zážitky s týmovým kolegou se těší i Michal Prokeš. „Radost mám o to větší, že pojede i Filip. Je to až nepopsatelný pocit, jsem velmi šťastný, ale zároveň mám velký respekt, protože to pro mě bude úplně něco nového a okruhy vůbec neznám. Nejvíc se těším do Le Mans ve Francii. Chtěl bych poděkovat týmu, trenérům a hlavně taťkovi, že jsem se díky nim dostal takhle daleko. Budu se snažit ze všech sil o co nejlepší výsledek,“ říká Prokeš.

Oba závodníci se v šampionátu budou muset obejít bez svých oblíbených čísel, jimi preferovaná totiž promotér šampionátu přiřadil jiným závodníkům. „Desítka, kterou mám už od svých začátků v pěti letech na minibiku je bohužel obsazená. Proto jsem si vybral šestnáctku, je to datum mého narození, tak snad mi přinese štěstí,“ dodává Michal Prokeš. Na Filipa Novotného zase nevyšlo číslo 11, které si oblíbil po vzoru profesionálního pilota Bena Spiese. Na motocyklu tak bude vozit číslo 29, se kterým v loňské sezóně vyhrál titul mistra republiky.