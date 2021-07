Gurecký v Assenu díky úspěšné stíhací jízdě vybojoval dvě bronzové pozice

Brno, 1. července 2021 – Assen o uplynulém víkendu hostil dva závody Northern Talent Cupu a nechyběli u toho členové Brno Circuit Junior Racing Teamu Jonáš Kocourek a Jakub Gurecký. Na nizozemské trati lídr šampionátu Gurecký předvedl dvojnásobnou stíhací jízdu a dvěma bronzovými pozicemi vymazal nepovedenou kvalifikaci.

Gurecký do obou víkendových závodů startoval až z dvacátého místa na roštu. „Byl to pro mě složitý víkend. Jednak kvůli počasí a také proto, že jsem v Assenu byl vůbec poprvé. Kvalifikaci zkomplikovalo počasí. Po předchozím dešti stihla trať uschnout, vyrazil jsem společně s ostatními, ale hned po prvním kole jsem zajel do boxu, abych se pokusil zajet rychlý čas sám. Naneštěstí začalo znovu pršet a stihl jsem jenom jedno pomalejší kolo, které stačilo na dvacáté místo,“ vysvětluje příčiny nepovedené kvalifikační jízdy juniorský závodník.

Před sobotním kláním začalo znovu pršet. „To se mi hodilo, protože se většina jezdců bála jet naplno. Už po prvním kole jsem se dostal na šesté místo, ale jak trať postupně osychala, hodně to v suchých částech na pneumatikách do mokra klouzalo a bylo těžké se na trati udržet. Do posledního esíčka jsem zkusil jít později na brzdy, ale byl jsem dlouhý, a nakonec se štěstím dojel na třetím místě,“ popisuje svoji první úspěšnou stíhací jízdu Jakub Gurecký.

V neděli závodníky déšť netrápil. „Druhý závod už byl kompletně na suchu a svítilo sluníčko. Po horším startu jsem se trochu propadl, ale v první zatáčce jsem několik soupeřů objel zvenku a posunul se vpřed. Postupně se mi podařilo dostat až na druhé místo, ale v posledním kole jsem byl opět trochu delší. To mě nejspíš stálo druhé místo, což mě mrzí, ale i tak tento víkend hodnotím pozitivně. Po nepovedené kvalifikaci jsou dvě třetí místa krásná,“ uzavírá hodnocení Gurecký. Pilot juniorského závodního týmu Masarykova okruhu s náskokem 39 bodů na druhého Lorenze Luciana šampionát vede.

V obou víkendových závodech bodoval i Jonáš Kocourek. „Kvalifikace se mi moc nepovedla, kromě deště jsem navíc v pátek při volném tréninku jel v boxové uličce rychleji, než dovolují pravidla. Dostal jsem do prvního závodu penalizaci, která mě posunula o dvě pozice dozadu. První závod byl zvláštní, jeli jsme na mokrých pneumatikách, ale jak byla půlka trati suchá, hodně to klouzalo. Nakonec jsem dojel na desátém místě, proto jsem si před nedělním závodem řekl, že si nesmím nechat ujet vedoucí skupinu. To se mi podařilo, bylo tam hodně soubojů, a nakonec jsem dojel na osmém místě. Teď máme měsíc pauzu a pak jedeme na Red Bull Ring, kam se těším a udělám maximum pro to, abych zajel co nejlepší výsledek,“ konstatuje Kocourek. Dvěma závody na rakouském okruhu sezóna Northern Talent Cupu pokračuje 6. až 8. srpna.