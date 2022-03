Na Masarykově okruhu se letos poprvé rozburácí silné motory

Brno, 31. března 2022 – Automobilovými závody do vrchu začne letošní motoristická sezóna Automotodromu Brno. Na 2,5km dlouhé trati, po které závodníci pojedou netradičně v protisměru, se představí celkem 150 závodních strojů. Na své si přijdou fanoušci jak soudobých, tak historických vozů.

„Závody do vrchu jsou bezpochyby divácky atraktivní disciplínou. Do měřených jízd se startuje jednotlivě, přičemž trať začíná pod Schwantzovou zatáčkou a pokračuje stoupáním přes Stadion až před tribunu A. Pro diváky bude otevřená tribuna C, ze které je nejlepší výhled na podstatnou část dění na trati,“ vysvětluje manažerka závodních akcí Automotodromu Brno Radka Dvořáková. Návštěvníci se dostanou i do paddocku, kde si mohou závodní vozy prohlédnout zblízka.

Závody do vrchu se jedou jak v rámci Mistrovství České republiky, tak jako součást mezinárodního šampionátu Maverick Hill Climb Czech 2022. Do něj kromě domácích závodníků odstartují i jezdci ze Slovenska, Rakouska a Německa. „Ve startovní listině nechybí nejlepší závodníci z loňské sezóny. Je to například vítěz Jiří Špalek s Normou M20F EVO nebo vicemistr David Komárek s vozem McF1 EVO Komvet. Mezi jezdci s historickými automobily budou k favoritům patřit Petr Žáček s vozem Audi Sport Quattro S1 a Tomáš Homola s BMW E30,“ vypočítává aspiranty na vítězství organizátor závodů do vrchu Aleš Gänsdorfer. Představí se i slovenský jezdec Ján Ondrejka v legendárním závodním speciálu GIOM 01.

Do závodu Autoklub Mistrovství České republiky je přihlášeno přes padesát jezdců včetně několikanásobného tuzemského mistra a vicemistra Evropy Miloše Beneše s vozem Osella FA 30. S vozy Lamborghini Huracán GT3 pojedou Martin Jerman a domácí Jiří Mičánek, ve voze KTM X-BOW se představí Marek Rybníček.

Závodům předchází třídenní testy s účastí vozů F1 a GP2

Od čtvrtka do soboty je na programu tradiční předsezónní testování závodních vozů, které je také přístupné veřejnosti. „Této možnosti využívá celá řada domácích i zahraničních jezdců, kteří startují v nejrůznějších okruhových sériích po celé Evropě. Rád bych fanoušky pozval, ať přijedou na Masarykův okruh fandit svým favoritům a sledovat výkony ostatních účastníků,“ dodává promotér Aleš Gänsdorfer. K testování se přihlásilo například hned několik formulí GP2 a dva vozy typu F1.

Pro fanoušky bude od čtvrtka do soboty otevřena tribuna C, vstup na testy je zdarma. Vstupné na nedělní závody do vrchu fanoušci pořídí za symbolických 150 korun. V sobotu a neděli bude na tribuně C k dispozici i občerstvení, v neděli mohou návštěvníci využít také okruhovou restauraci u paddocku.