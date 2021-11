Tadeáš Benáček ve finále FIM MiniGP World Series vybojoval 8. místo

Brno, 19. listopadu 2021– Jediného zástupce měla Česká republika ve finále FIM MiniGP World Series. Tadeáš Benáček startoval ve Valencii v celosvětové konkurenci nejlepších mladých závodníku této kategorie. Člen Brno Circuit Junior Racing Teamu si připsal velký úspěch, když vybojoval konečné osmé místo.

Do finále FIM MiniGP World Series se kvalifikovalo celkem třicet nejlepších závodníků z celého světa, přičemž Benáček do závěrečného podniku postoupil ze středoevropského šampionátu Alpe Adria. Dvanáctiletý závodník se prosadil v konkurenci pilotů z Itálie, Španělska, Velké Británie, Severní Ameriky nebo Malajsie.

„První tréninky nebyly vůbec jednoduché, protože jsem se musel sžít s novou výstrojí a zapůjčenou motorkou. V kvalifikaci jsem zajel jedenáctý nejrychlejší čas a kvalifikoval se přímo do čtvrtečních závodů. Nakonec jsem vybojoval celkově osmé místo, což by mě na začátku sezóny, kdy jsem teprve na Ohvale motocyklu začínal trénovat, ani ve snu nenapadlo,“ pochvaluje si úspěšnou mezinárodní zkušenost dvanáctiletý Tadeáš Benáček. Do závěrečných závodů startovali všichni jezdci ve výstroji a na motorkách zapůjčených přímo od FIM MiniGP.

Mladé závodníky ve Valencii podpořila řada pilotů MotoGP. „Například motorky nám nalosovali tovární jezdci Suzuki Álex Rins a Joan Mir. Do boxů se za námi přišli podívat Quartararo, Bagnaia, Zarco, Binder, Oliveira nebo Espargaro, to byl obrovský zážitek. Potkal jsem se i s Thomasem Lüthim, kterému jsem dokonce předal dort na rozloučenou s jeho kariérou v mistrovství světa. Prohodili jsme spolu pár vět, vzpomínal, jak na naší malé dráze v Brně kdysi závodil na minibiku v rámci mistrovství Evropy. Moc mě potěšilo, že se na mě přišel podívat na závod, a dokonce mi před čtvrtečním super finále dal nějaké rady. Viděl jsem se i s Filipem Salačem, bylo moc fajn popovídat si v češtině,“ popisuje atmosféru z Valencie Tadeáš Benáček, pro kterého to byla první velká mezinárodní akce.

„Tadeáš je dalším velmi nadějným závodníkem, který je odchovancem naší akademie. Jsem za něj moc ráda, udělal za jednu sezónu obrovský progres. Osmé místo mezi světovým výběrem je toho jasným důkazem. Moc mu gratuluji a přeji hodně štěstí do budoucna,“ hodnotí výkon mládežnického závodníka předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová.