Nothern Talent Cup: Kocourek si připsal stříbro, Gurecký body

Brno, 10. srpna 2021 – Úspěšný vstup do druhé části sezóny Northern Talent Cupu si připsali juniorští závodníci Automotodromu Brno. Jonáš Kocourek se v Rakousku blýskl stříbrnou pozicí a vyhranou kvalifikací, Jakub Gurecký zase navýšil své vedení v celkovém bodování šampionátu.

Jonáš Kocourek považuje Red Bull Ring za jeden ze svých nejoblíbenějších okruhů, což potvrdil povedeným výkonem. Vše odstartovala už úspěšná kvalifikace, ve které vybojoval pole position.

„Po výjezdu na trať to bylo složité, jeli jsme s Kubou ve velké skupině s dalšími jezdci, kteří nás nechtěli pustit před sebe. Nakonec se nám podařilo udělat volné místo a jezdili jsme spolu. Podařilo se mi díky tomu zajet nejlepší výsledek, za což jsem byl moc rád. Velké díky patří Kubovi, protože mi pomohl na rovince, kdy jsem mohl jet ve slip streamu,“ hodnotí kvalifikaci juniorský závodník. Do sobotního závodu tak odstartoval z prvního místa a po většinu závodu se držel na předních pozicích, ale těsně před cílem se ve velké skupině nevešel do zatáčky a propadl se na konečné 11 místo.

V neděli už Jonáš Kocourek na trati exceloval. „Druhý závod byl parádní. Sice jsem ze začátku byl vzadu, až jsem si říkal, že to zase nemůže dopadnout dobře. Ale zabojoval jsem, dostal se dopředu a do posledních dvou kol vjížděl na první pozici. Pak jsme se tam ještě předjížděli, a nakonec jsem byl druhý. Na cílové rovince jsem se ještě v poslední kole pokusil zaútočit, ale už to nevyšlo. Jsem druhý o 55 tisícin, což je super. Mám první letošní stupně vítězů na suchu, takže jsem spokojený,“ uzavřel hodnocení Jonáš Kocourek, který v celkové klasifikaci Northern Talent Cupu drží čtvrtou pozici.

Gurecký navýšil vedení v čele šampionátu

„Kvalifikace byla obtížná, ale nakonec jsme zajeli dva krásné časy, kdy byl Jonáš první a já čtvrtý. V sobotním závodě jsem úplně neměl svůj den, trochu jsem se propadl a už bylo složité dostat se zpět dopředu, takže jsem dojel šestý. Druhý závod dopadl výborně, držel jsem se kolem třetího místa. Potom se to trochu zvrtlo, v předposledním kole mě jeden jezdec vyvezl a ztratil jsem nějaké pozice. Naštěstí se mi podařilo v úplném závěru přes ostatní dostat dopředu, a nakonec z toho bylo krásné čtvrté místo,“ komentoval uplynulý závodní víkend Jakub Gurecký, který má v čele šampionátu náskok 53 bodů na druhého závodníka. Do dalších dvou klání vyrazí členové Brno Circuit Junior Racing teamu hned o tomto víkendu v nizozemském Assenu.