Podzimní motocyklové závody ponesou jméno po Bohumilu Stašovi

Brno, 27. července 2021 – Na Automotodrom Brno se na podzim vrátí Mistrovství a Přebor ČR na přírodních okruzích. Tradiční závodní podnik ponese jméno po velikánovi tuzemského motocyklového sportu. Velká cena Bohumila Staši se uskuteční 1. až 3. října 2021. Do závodu pod taktovkou Českomoravské asociace motocyklového sportu (CAMS) se mohou jezdci hlásit už nyní.

„Bohumil Staša je jedním z nejlepších československých závodníků bohaté historie motoristického sportu u nás. Tím, že jsme největší tuzemský závod pojmenovali po něm, mu chceme vzdát hold. Pan Staša se svými výkony při Mistrovství světa silničních motocyklů na původním Masarykově okruhu nesmazatelně zapsal do historie naší trati a byl pravidelným hostem na okruhu i po konci své aktivní kariéry. Český motosport mu vděčí za mnohé a je pro nás velká čest, že pan Staša junior souhlasil s tím, že závod pojmenujeme po jeho otci," vysvětluje předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Velká cena Bohumila Staši byla do závodního kalendáře Masarykova okruhu zapsána na první říjnový víkend.

Zatáčka Bohumila Staši

Součástí programu bude slavnostní ceremoniál, při kterém bude jedna ze zatáček závodní trati pojmenována po slavném závodníkovi ze Strakonic. „Zatáčka Bohumila Staši na Masarykův okruh bez debat patří. Původně jsme ceremoniál chtěli uspořádat už loni, a potom znovu letos na jaře, epidemická situace nám ale vždy překazila plány. Pevně věřím, že tentokrát už to vyjde a bude možné poctu velikánovi československého motorismu uskutečnit bez jakýchkoliv omezení," pokračuje Ivana Ulmanová. Pokud to říjnová opatření proti šíření koronaviru dovolí, do ceremoniálu by organizátoři rádi zapojili všechny jezdce, kteří budou na Velké ceně Bohumila Staši startovat.

Registrace závodníků

Zájemci se na vrchol motocyklové sezóny můžou hlásit od minulé neděle. „I když do závodu zbývají více než dva měsíce, je o registraci mezi jezdci velký zájem. Začali se hlásit hned po spuštění a přibývají tempem 10 závodníků denně. To je velmi pozitivní a už teď se dá říct, že se v říjnu můžeme těšit na velmi pěkně zaplněnou startovní listinu," hodnotí zájem o Velkou Cenu Bohumila Staši Barbora Civínová z Road Racing Clubu, který tento závod organizačně zajišťuje.

