Ferrari Challenge nabídne v Brně souboje silných závodních strojů

Brno, 26. května 2021 – Třetím dějištěm letošní sezóny evropského šampionátu Ferrari Challenge se tento víkend 28. až 30. května stane Masarykův okruh v Brně. Do České republiky dorazí přes čtyři desítky automobilových závodníků, kteří budou o trofeje bojovat v závodních speciálech Ferrari 488 Challenge Evo.

Závodní specifikace modelu 488 ukrývá pod kapotou dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 3,9 litrů a výkonu 670 koní. Do silného vozu na Automotodromu Brno usedne i dosavadní lídr šampionátu, dánská závodnice Michelle Gatting, která má kromě továrního šampionátu italské automobilky zkušenosti i z European Le Mans Series. Gatting se v dosavadních čtyřech závodech sezóny pokaždé umístila na pódiu. Třikrát zvítězila, jednou skončila druhá.

Druhý v pořadí, John Wartique, do Brna přijíždí s působivou sérií šesti pódiových umístění v řadě. Naposledy se mu podařilo vybojovat druhé místo v rakouském Spielbergu, kde po druhém víkendovém závodu ocenil současnou formu vedoucí závodnice. „Moje série začala už při finále loňské sezóny a považuji to za velký úspěch. Michelle Gatting zajela fantastický závod. Snažil jsem se stáhnout její náskok, ale zejména po výjezdu safety car už se mi nepodařilo vrátit do patřičného tempa. Veškerou svoji pozornost teď soustředím na Brno,“ svěřil se belgický závodník oficiálnímu webu šampionátu.

Do boje o nejvyšší příčky bude chtít v Brně promluvit slovenský jezdec Matúš Výboh, který startuje za tuzemský tým Scuderia Praha. Výboh je v celkovém hodnocení šampionátu na čtvrté pozici, přičemž na první Gatting ztrácí 28 bodů. Slovenskému jezdci v barvách českého týmu mohou příznivci motorsportu držet palce ještě v jednom případě, do závodu promluví i Ján Daniš, který startuje také za pražskou Scuderii.

Akce se koná za podmínky dodržení všech platných hygienických a protiepidemických opatření. Divácká účast na tribunách Masarykova okruhu je možná. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách Automotodromu Brno. Do paddocku závodiště smí vstoupit pouze omezený počet organizátorů, pro veřejnost je zázemí šampionátu zcela nepřístupné.

Foto: archív AMD