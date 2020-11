Talentovaný junior Lukáš Simon sbíral na dvou závodech MS zkušenosti

Brno, 9. listopadu 2020 – Dva závody mistrovství světa motocyklů kategorie WorldSSP 300 má za sebou letos brněnský motocyklový závodník Lukáš Simon. Šestnáctiletý talent byl osloven Jakubem Smržem a Joskou Kubíčkem z ACCR Czech Talent Team – WilliRace, aby na poslední závody sezóny nahradil zraněného stálého jezdce týmu.

Přestože Lukáš naskočil do kolotoče MS na poslední chvíli a zcela bez zkušeností, dokázal se každou jízdou zlepšovat a zanechal dobrý dojem. Poslední závod sezóny v Estorilu nám Lukáš popsal v následujícím rozhovoru.

Lukáši, než si začneme povídat o Estorilu, vrátím se ještě k závodu ve francouzském Magny-Course. V našem rozhovoru po předchozím závodě jsme se bavili o tom, jak na tvé výsledky reagoval tým, ale jaké byly ohlasy ostatních, kamarádů, známých a fanoušků?

Ohlasy byly veskrze pozitivní. Kamarádi, známí a všichni, kteří mě podporují, byli rádi, že se závod povedl. Co mě ale fakt potěšilo, byly i kladné ohlasy v diskuzích pod rozhovorem a na sociálních sítích.

Ve Francii jsi postoupil z tréninků přímo do hlavního závodu. V Estorilu se to nepovedlo a musel jsi bojovat v Last ChanceRace. Co se stalo?

Ve Francii se jel celý víkend na mokru a v Estorilu naopak na suchu. Na mokru jsem měl malou výhodu v tom, že ne každý na vodě tahá naplno, ale na suchu všichni výrazně zrychlili, hlavně pak ti, kteří celoročně trénují ve Španělsku, kde se jezdí hlavně na suchu.

Platilo to známé pravidlo, že voda stírá rozdíly ve výkonu motorky a sucho je naopak zvětšuje?

Nemyslím, motorka jela dobře, ale mně prostě chyběly ty zkušenosti, které se dají získat jen ježděním.

Zkušenosti, které jsi získal ve Francii na vodě, ti v této chvíli teda nebyly moc platné?

Dá se to tak říct. Na suchu je to díky nastavení vlastně úplně jiná motorka a styl jízdy je také odlišný. Na tom suchu se ta motorka prostě chová úplně jinak než na mokru.

Jak to tedy probíhalo?

V prvním tréninku jsem měl téměř sedm sekund ztrátu na prvního, ale každou další jízdou jsem zrychloval a získával jistotu. Ve druhé jízdě jsem zrychlil o dvě vteřiny a ve třetím tréninku o další dvě.

I přes výrazné zrychlení to nevyšlo na přímý postup do závodu a musel jsi do Last ChanceRace.

Z Last ChanceRace postupuje prvních šest do hlavního závodu a já jsem ze začátku jel kolem desátého místa, během několika kol jsem dojel skupinu čtyř jezdců, ale v šestém kole jsem v jedné dlouhé rychlé zatáčce v náklonu nedořadil rychlost a to mě dost zpomalilo. Bohužel nedořazení bylo způsobené poruchou elektroniky řazení a ve zbytku závodu jsem musel při řazení ubírat plyn. Dojel jsem desátý a nepostoupil.

Když se na to podíváš s odstupem času, jaké máš dojmy ze závodu?

Myslím si, že kdybych měl na motorce najeto víc kilometrů, tak by mohl být můj výkon lepší. Většina těch borců, co jedou vpředu, mají za sebou dvě až tři sezóny a je to hodně vidět.

Co říkáš na okruh v Estorilu?

Okruh pro mě nebyl jednoduchý, má hodně rychlé i technické pasáže. V některých místech se jde tvrdě na brzdy. I přesto jsem se s tím nějak popral. Ale chtělo by to ještě zrychlit.

Kuba Smrž tam závodil a okruh zná, dal ti nějaké rady?

Kubovy zkušenosti jsou v tomto případě neocenitelné a předává nám je při procházce po trati i u telemetrie. Jeho rady mně hodně pomohly, ale ta najetá kola prostě chybí.

Popiš nám jedno kolo na Estorilu.

Cílová rovinka, vytočená šestka, maximálka202 km/h. První zatáčka je prudká doprava a jede se na trojku. Potom řadíš nahoru, čtyři, pět, následuje rychlá pravá s mírným ubráním. Následuje další pravá zatáčka do velkého kopce na trojku. Pak řadíš čtyřku a přijedeš do levé zatáčky, která se jede na trojku. Potom je dlouhá rovina s mírnou pravou zatáčkou, která se jede na šestku na plný plyn. Potom levá na trojku, a protože je dlouhá, tak se ještě v zatáčce řadí čtyřka. Rovinka na pětku. Potom pravá na trojku. Další pravá zatáčka je rychlá na plný plyn. Následuje esíčko do kopce, to jedu na dvojku, na výjezdu trojku a čtyřku, potom mírná pravá na plný plyn a nájezd do levé, předposlední zatáčky na trojku a poslední zatáčka je pravá dlouhá, jedu ji na čtyřku a ještě v zatáčce řadím nahoru a pak už výjezd na cílovou rovinu.

Foto: ACCR Czech Talent Team - Václav Duška jr.