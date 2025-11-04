Kohoutovice v červenci otevřou klima park
Brno, 29. dubna 2026 - Městská část Brno-Kohoutovice dokončuje nový klimatický park na Libušině třídě, který vzniká jako moderní volnočasová zóna reagující na horké letní dny. Stavba za více než 10 milionů korun má být hotová 9. července, následovat bude kolaudace a slavnostní otevření se předpokládá kolem 27. července.
„Klimatické parky, jak je lidé znají třeba z Vídně, dnes představují moderní způsob, jak ochlazovat město a vytvářet příjemná místa pro každodenní život. Přesně takovou oázu zeleně chceme přinést i do centra lokality Lipsko, které je přirozeným srdcem spodní části Kohoutovic a místem, kde vyrůstaly celé generace dětí. Nejde jen o nové herní prvky, ale o celkovou proměnu prostoru – víc stínu, víc vody a lepší podmínky pro stromy, aby se sem lidé rádi vraceli a trávili tu čas,“ říká starosta městské části Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Nový prostor nabídne lanovou pyramidu, zapuštěnou trampolínu, vodní prvky včetně pěti trysek a chytré mlžítko s teplotním čidlem. Doplní je nové lavičky a upravená zeleň. Důležitou součástí projektu je také práce s vodou – její zasakování přímo v místě a podpora mikroklimatu.
„V Brně systematicky rozvíjíme nové veřejné prostory a parky – od náplavky přes lokalitu Jana Babáka až po připravované Bašty. Stejnou pozornost věnujeme i sídlištím, kde lidé tráví každodenní život. Klimatický park na Lipsku je příkladem toho, jak můžeme i menší prostor proměnit v místo, které ochlazuje okolí, zadržuje vodu a zároveň dobře slouží lidem,“ uvádí náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).
„Samotná realizace ukázala, jak složité je pracovat s prostorem, který má za sebou desítky let historie. Pod původním asfaltem jsme narazili na masivní betonovou desku o tloušťce až 35 centimetrů a pod ní velmi hustý kořenový systém stromů. Objevil se také starý teplovod, který nebyl vedený v žádné dokumentaci. Práce proto probíhají maximálně šetrně – v blízkosti stromů využíváme vzduchový rýč, kořenové prostory chráníme geotextilií a doplňujeme je speciálním substrátem. Je to přesně ten typ projektu, kde se ukazuje, že kvalitní veřejný prostor nevzniká jen na papíře, ale díky zkušeným lidem na stavbě a pečlivé práci odborníků v terénu,“ doplňuje starosta Jakub Hruška.
Projekt s názvem „Venkovní volnočasová zóna Libušina třída 2“ podpořil Jihomoravský kraj částkou 700 tisíc korun z programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2025. Městská část získala také investiční transfer z rozpočtu města Brna. Celková investice do úprav prostoru přesáhne 10 milionů korun.
Proměna Lipska navazuje na původní urbanistickou myšlenku sídliště a vrací prostoru jeho důstojnost. Nově k ní přidává i funkci, která bude v dalších letech čím dál důležitější – schopnost město ochladit a zpříjemnit život lidem přímo tam, kde bydlí.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
