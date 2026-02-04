Brněnské zahrady lákají o víkendu na evropský unikát i dobrodružnou hru
Brno, 12. května 2026 – Brněnské zahrady, běžně skryté za vysokými zdmi vil nebo ploty zahrádkářských osad, se o víkendu 13. a 14. června otevřou veřejnosti. Letošní ročník celorepublikového Víkendu otevřených zahrad v Brně láká na evropský unikát – oceněnou Zahradu 5 elementů – a premiéru městské hry „Tajemství brněnských zahrad“ od Bezva stezka, která promění návštěvu zelených oáz v napínavý rodinný příběh.
Brno se i letos připojuje k evropské tradici „open gardens“, která vznikla v Anglii s cílem ukázat veřejnosti zahradní umění a ekologické přístupy. Návštěvníci budou moci nahlédnout do soukromí slavných vil (Arnoldova, Löw-Beer, Tugendhat), ale i do komunitních a školních zahrad, jako je Centrum Zeměklíč nebo pracoviště Lipky.
Hlavním lákadlem letošního roku je Zahrada 5 elementů v zahrádkářské osadě Zaječí hora. Právě toto místo získalo v listopadu 2025 prestižní Cenu diváků v rámci European Award for Ecological Gardening.
„To, že komunitní projekt z brněnské zahrádkářské osady září na celoevropské úrovni, potvrzuje, že náš přístup k městské zeleni dává smysl i v mezinárodním měřítku. Víkend otevřených zahrad je pro nás způsob, jak ukázat, že zahrada není jen místo pro pěstování zeleniny, ale živý prostor pro setkávání lidí a budování komunity,“ říká Zuzana Řezáčová Lukášková ze spolku Zaječí hora, který akci organizuje.
„Brno potřebuje víc takových iniciativ. Zahrádkářské osady a komunitní zahrady jsou součástí zelené infrastruktury města a zároveň místa, kde se lidé přirozeně potkávají. Podporujeme jejich otevření veřejnosti, protože právě takhle se buduje vztah obyvatel k městské zeleni,“ říká náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL), pod jehož záštitou se akce koná.
Aby se jednotlivá místa propojila, vznikl letos pilotní ročník hry „Tajemství brněnských zahrad“. Návštěvníci v každé zapojené zahradě obdrží mapu a na jednotlivých stanovištích sbírají dílky příběhu. Na úspěšné poutníky čeká v cíli dárkový balíček. Slavnostní zakončení hry se uskuteční v 16 hodin na osadě Malina za účasti náměstka primátorky Filipa Chvátala.
„Akce jako Víkend otevřených zahrad přesně odpovídají tomu, co na Brně-severu podporujeme, a to komunitní život propojený se zelení a veřejným prostorem. Akce se účastí taky první městská komunitní zahrada na ulici Bieblova, kterou jsme na Brně-severu zřídili. Když lidé vidí, co všechno ve svém okolí roste a funguje, budují si k místu vztah. A to je ta nejlepší investice do čtvrti,“ říká místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL), který má na starosti životní prostředí.
Kromě prohlídek čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program: bylinkové samosběry, pečení ve venkovní peci, výroba hmyzích domečků nebo výměna semínek a sazenic.
Foto: archiv organizátorů
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31