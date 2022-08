Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU oslavila 100 let

Brno, 9. srpna 2022 - Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je otevřená už celé jedno století. Významné jubileum minulý týden připomněla zahradní slavnost v prvorepublikovém stylu. Od doby svého založení před 100 lety prošel areál botanické zahrady v Kotlářské ulici výraznou proměnou, o čemž se mohly na místě přesvědčit desítky návštěvníků. Součástí akce byla totiž panelová výstava o historii a vývoji botanické zahrady. „Za důležité považuji, že se naší botanické zahradě daří propojit činnost vědecké instituce se službou pro obyvatele města. Sem se lidé mohou přijít podívat na to, co nikde jinde neuvidí,“ uvedl na slavnosti děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský.

Samotné oslavy organizátoři pojali velkolepě, kromě volného vstupu do skleníků byla k vidění show Dámského kloboukového klubu Dantes Radky Chabičovské, která se nesla v duchu filmu Velký Gatsby a prvorepublikové módy. A zájem veřejnosti byl opravdu velký. „Už hodinu před začátkem zahradní slavnosti se začala tvořit fronta před vstupní brankou do zahrady a dosahovala až k fakultní vrátnici. Nakonec se prodalo přes 340 vstupenek, více návštěvníků už by zahrada snad ani nedokázala pojmout," hlásila Hana Ondrušková, jedna z organizátorek slavnostního večera.

Nechyběly ani unikátní floristická výzdoba nebo hudební doprovod v podání jazzové formace Perfect Time. „Organizace i program jsou naprosto perfektní. Akci hodnotím jednoduše – je tu spousta lidí. Ukazuje se, že fakulta tu není jen sama pro sebe, ale i pro celou společnost,“ dodal Kašparovský.

Mezi všudypřítomnou vegetací vykukovala výtvarná díla studentů z Fakulty výtvarných umění VUT, 5. ročník výstavy nesl název „Sochy mezi květy“. Řadu expozic a výstav plánují na přírodovědecké fakultě i do budoucna. „Snažíme se zpestřit botanickou zahradu různými uměleckými instalacemi, a to je velmi hezké, protože tak propojujeme přírodu s uměním. Chceme tím obohatit společenský život veřejnosti i členů akademické obce,“ přiblížila vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá.

Botanická zahrada prochází rekonstrukcí, začala již výstavba nového plotu kolem celého areálu, a především opravy skleníků. Dokončená by měla být v zimních měsících.

Zdroj: MUNI