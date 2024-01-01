Chcete darovat byt dítěti? Dobře míněný krok může rodině svázat ruce
Brno, 28. července 2026 – Darovat byt nebo dům nezletilému dítěti zní na první pohled jako jednoduché rodinné rozhodnutí. Jenže v praxi právě tady mnoho rodičů a prarodičů narazí. Samotná darovací smlouva totiž často nestačí. Pokud chybí pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu, katastr může převod na nezletilého potomka vůbec nepustit dál, a to zvlášť tehdy, když je nemovitost spojena se služebností bydlení nebo jiným omezením.
Proč samotná darovací smlouva nestačí
U nezletilého dítěte chrání jeho majetkové zájmy zákon i soud. Podle § 898 občanského zákoníku je souhlas soudu potřeba vždy, když dítě nemovitost nebo její podíl nabývá, prodává či zatěžuje. Platí to tedy i pro čistý dar bez služebnosti nebo jiného omezení.
Rodina musí připravit darovací smlouvu a návrh na schválení právního jednání. Pokud by rodič stál na obou stranách převodu nebo hrozil střet zájmů, může být dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Teprve po pravomocném rozhodnutí soudu lze převod dokončit vkladem do katastru. Bez potřebného rozhodnutí katastr vklad nepovolí.
„U převodů nemovitostí v rodině lidé často podcení, že nezletilé dítě má z pohledu práva zvláštní ochranu. Nestačí tedy přemýšlet jen nad tím, komu majetek předat, ale také nad tím, zda bude celý postup procesně správně připravený pro soud i katastr,” říká Miroslav Majer, CEO portálu hyponamiru.cz.
Darování se služebností chrání bydlení, ale převod komplikuje
Typickou situací je převod bytu na dítě nebo vnouče s tím, že v něm rodiče či prarodiče chtějí dál bydlet. Nestačí ústní dohoda v rodině. Jistotu dává až služebnost bytu nebo užívání zapsaná v katastru. Soud ale bude posuzovat, zda dítě získává majetek, který je pro něj i přes toto omezení výhodný. Zohlednit může také provozní náklady, technický stav nebo další závazky spojené s nemovitostí.
„Z realitní praxe je vidět, že rodiny často řeší hlavně to, jak si dárce zachová možnost v nemovitosti dál bydlet. Jenže právě služebnost, která dává dárci jistotu, zároveň znamená, že převod na nezletilého musí být právně posouzen mnohem pečlivěji, “upozorňuje Jiří Krejčí, CSO společnosti hyponamíru.cz.
Byt nepůjde jednoduše prodat ani použít pro hypotéku
Největší praktický dopad se často ukáže až později. Pokud se rodina potřebuje přestěhovat, dětský byt nelze prostě prodat a peníze použít na nové bydlení. Prodej, zřízení zástavního práva i další významné zásahy do majetku dítěte znovu vyžadují souhlas soudu. Ten bude zkoumat, zda je zamýšlený krok v zájmu dítěte a jak bude naloženo s výnosem z prodeje.
Komplikace mohou nastat také u hypotéky. Pokud na nemovitosti už vázne zástavní právo nebo ji chce rodina použít jako zajištění nového úvěru, je nutné předem ověřit podmínky banky a právní proveditelnost. Majetek nezletilého nelze automaticky využít k financování potřeb rodičů.
Dítě nezískává jen hodnotu, ale také náklady
S vlastnictvím bytu souvisejí příspěvky do správy domu, opravy, pojištění a daňové povinnosti. Ty musí za dítě řešit jeho zákonní zástupci a při správě postupovat jako řádní hospodáři. Pokud byt přináší nájemné, jde o příjem dítěte, nikoli o volné peníze rodičů. Před převodem je proto dobré spočítat, zda bude mít rodina z čeho nemovitost dlouhodobě udržovat.
V osmnácti začne o nemovitosti rozhodovat dítě
Dnem dosažení plnoletosti získá dítě nad svým majetkem plnou kontrolu. Rodiče ani prarodiče už nemohou rozhodovat, zda byt prodá, pronajme nebo si ho ponechá. Pokud si dárce nezajistil právo bydlení služebností, samotná rodinná dohoda ho neochrání. I proto je potřeba darování posuzovat jako dlouhodobé majetkové rozhodnutí, nejen jako jednorázový převod.
Při rozvodu zůstává nemovitost majetkem dítěte
Byt darovaný dítěti není součástí majetku rodičů a při jejich rozvodu se mezi ně nedělí. Oba rodiče ale nadále odpovídají za řádnou správu jmění dítěte. Pokud se na podstatném rozhodnutí neshodnou, může rozhodnout soud. Stejně tak nájemné z dětského bytu patří dítěti a nelze s ním zacházet jako s běžným příjmem jednoho z rodičů.
Přepis na dítě není jednoduchá ochrana před dluhy
Darování nemovitosti dítěti by nemělo sloužit jako rychlý způsob, jak majetek skrýt před věřiteli. Pokud byl převod proveden s cílem zkrátit jejich uspokojení, může být za splnění zákonných podmínek napaden. Rodina by proto neměla převod posuzovat jen podle toho, komu bude byt formálně patřit, ale také podle jeho skutečného účelu a načasování.
Kdy může být rozumnější počkat
Darování nemovitosti dítěti může dávat smysl, pokud je cílem dlouhodobě oddělit majetek dítěte a rodina nepočítá s jeho prodejem ani zastavením. Pokud ale očekává stěhování, refinancování, rekonstrukci financovanou úvěrem nebo změny v rodinné situaci, může být praktičtější převod odložit. Před podpisem smlouvy je vhodné probrat nejen postup před soudem a katastrem, ale i budoucí náklady, možnost prodeje a ochranu bydlení dárce.
Foto: ideogram.ai
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