Na Francouzské vznikne nový bytový dům, město nyní hledá projektanta
Brno, 12. května 2026 - V současné době najdete na adrese Francouzská 61 zastaralý rodinný dům, který již nezapadá do zástavby v lokalitě. Namísto něj tu město postaví bytový dům s 16 jednotkami. Město nyní hledá firmu, která vytvoří projektovou dokumentaci a bude provádět autorský dozor.
„Díky projektu výstavby nového bytového domu rozšíříme možnosti obecního bydlení ve městě. V současné době je dům na Francouzské 61 v nedobrém technickém stavu a momentálně už i nevyužívaný. Po jeho demolici zde postavíme dům s šestnácti bytovými jednotkami. Nejdříve jej ale musíme naprojektovat a teprve poté bude možné zahájit samotnou stavbu. Pokud půjde vše bez potíží, tak by se noví nájemníci mohli stěhovat v roce 2030,“ shrnula Karin Podivinská, náměstkyně pro oblast bydlení a správy majetku.
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele projektové dokumentace, včetně části pro nutné odstranění stávajících staveb. Zhotovitel bude zároveň provádět výkon autorského dozoru u demolice a v průběhu realizace stavby, a to včetně inženýrské činnosti. Předpokládaná cena této zakázky je 5,7 milionu korun bez DPH.
„Předpokládáme, že dům bude mít pět nadzemních podlaží s tím, že v prvním budou nebytové prostory a technické zázemí. Vyšší patra již zaplní bytové jednotky o různých velikostech, od jednopokojových až po 3+kk. Zahradu za domem budou nájemníci využívat pro komunitní účely,“ dodala Karin Podivinská.
Odhadované celkové náklady na demolici, stavbu nového domu, dokumentaci, inženýrskou činnost apod. jsou 112 milionů korun bez DPH.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
