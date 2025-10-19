Výrazná stavba Nová Křenová doplní panorama Brna
Brno, 7. dubna 2026 - Projekt Nová Křenová v širším centru Brna vstupuje do závěrečné části. Navazuje na první fázi z roku 2019 a jeho dokončení je plánováno na konec roku 2026. Výstavba aktuálně postupuje do vyšších podlaží a budova se postupně prosazuje v městském horizontu. Bytový dům se chce stát novou vertikální dominantou širšího centra. Byty v projektu nabízí realitní společnost CENTURY 21.
Na ulici Křenová v širším centru Brna pokračuje výstavba rezidenčního projektu Nová Křenová, který navazuje na první etapu dokončenou v roce 2019. Aktuální fáze představuje jeho závěrečnou část, dům zvyšuje a tvoří jeho finální podobu. Lokalita přitom v posledních letech prochází postupnou proměnou a nová výstavba tu přirozeně navazuje na stávající městskou strukturu.
Budova má 16 nadzemních podlaží a dosahuje výšky přibližně 60 metrů. V této části města jde o jeden z výraznějších domů, který se uplatňuje v dálkových pohledech a postupně doplňuje siluetu širšího centra. S výškou domu se zároveň otevírají i výhledy na město, včetně Petrova, Špilberku nebo širší brněnské scenérie. Stavba si svým výrazným tvarem a linií vysloužila i přirovnání k londýnskému mrakodrapu The Shard.
Autorem návrhu je architekt Rudolf Müller. Dům je navržený jako kompaktní městská stavba, která pracuje s omezeným prostorem v centrální lokalitě a s orientací bytů tak, aby maximálně využila světlo i výhledy. S rostoucí výškou se proměňuje i charakter bydlení. V nižších podlažích zůstává silný kontakt s ulicí a jejím každodenním provozem. Ve vyšších patrech se postupně uplatňuje větší odstup, klid a výhled na širší město.
Tomu odpovídá i skladba bytů. Projekt nabízí jednotky od 1+kk po 4+kk. Menší byty od zhruba 40 m² jsou vhodné pro jednotlivce nebo investiční využití. Byty kolem 65 m² odpovídají potřebám párů nebo kombinaci bydlení a práce z domova. Větší byty s výměrou okolo 100 m² jsou určené pro rodinné bydlení.Ve vyšších podlažích jsou umístěny byty s terasami a mezonetové jednotky. Součástí projektu je také možnost klientských úprav dispozic, které umožňují přizpůsobit bydlení konkrétním potřebám.
„Byty Křenová kombinují velmi centrální polohu s typem bydlení, který v této části města dlouho chyběl. Je to nabídka pro lidi, kteří chtějí být ve středu dění v Brně, ale zároveň očekávají určitou kvalitu prostoru a dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ říká Denisa Miklíková z realitní kanceláře CENTURY 21 Bonus Brno.
Standard odpovídá současným nárokům na městské bydlení. Zahrnuje klimatizaci, centrální vytápění a přípravu na venkovní stínění. Budova spadá do energetické třídy B. Součástí projektu jsou také dostupná parkovací místa přímo v objektu.
Ceny bytů se pohybují přibližně od 5,9 milionu korun do 18,5 milionu korun v závislosti na velikosti a umístění bytu. Dokončení projektu je plánováno na prosinec 2026, předání bytů novým majitelům na začátek roku 2027.
Foto: CENTURY 21
