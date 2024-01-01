Obsazené vůbec, prázdné výjimečně. Brno výrazně omezuje prodej bytů
Brno, 22. ledna 2026 - Už žádný seznam bytů a domů určených k prodeji. Zastupitelstvo města Brna přijalo usnesení, jehož cílem je zachovat co nejvíce obecních bytů v majetku města.
Brněnští zastupitelé a zastupitelky včera odhlasovali zrušení Postupu při prodeji bytového fondu a Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Zároveň se jasně vymezili vůči prodeji obsazených bytů, které si mohli odkoupit jejich nájemníci v případě, že byl byt na výše zmíněném seznamu. O případném prodeji neobsazené bytové jednotky bude zastupitelstvo rozhodovat na základě žádosti městské části ad hoc, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem – v jakém stavu byt je, kolik dalších jednotek v domě město vlastní apod.
„Aktuálně v Brně evidujeme 11 tisíc žádostí o obecní byt, a se zjednodušeným online podáním žádosti očekáváme, že se toto číslo bude dál navyšovat. Považuji proto za důležité, aby si město ponechalo maximum bytů. Pokud se o některé jednotky městské části nebudou chtít starat nebo nebudou mít prostředky k její rekonstrukci a vrácení na trh, město takový byt městské části odsvěří a bude ho obhospodařovat samo. Momentálně se to týká desítek bytů, které měly mířit do prodeje,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast bydlení Karin Podivinská.
