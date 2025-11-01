Prémiový nájem místo hypotéky: V Praze a Brně rostou ready-to-live byty
Brno, 18. listopadu 2025 – Moderní technologie, kvalitní vybavení nebo nadstandardní služby. Prémiové nájemní bydlení představuje rostoucí trend, který reaguje na poptávku po flexibilním bydlení bez starostí. Noví nájemníci tak nemusí řešit běžné povinnosti jako stěhování nábytku a domácích spotřebičů, fond oprav nebo provozní náklady – veškeré služby spojené s bydlením jsou již zahrnuty v nájmu.
Zatímco vlastnické bydlení zdražuje a vyžaduje vysoké vstupní investice, na českém trhu se objevuje nový koncept prémiového bydlení v nájmu. Významnou výhodou této varianty je především možnost snadného stěhování mezi byty podle měnících se životních potřeb, bez realitních provizí či administrativních překážek.
„Vidíme obrovský potenciál v oblasti nájemního bydlení, které je v Česku stále nedostatečně rozvinuté. Náš model kopíruje životní etapy člověka. Mladý člověk po škole potřebuje garsonku, rodina větší byt a v pozdějším věku se lidé mohou chtít znovu stěhovat do něčeho menšího,“ popisuje Jan Zeman, spoluzakladatel developerské společnosti Urbaneo, která se zaměřuje na koncept kvalitního nájemního bydlení. To je v Česku zatím spíše výjimkou, Urbaneo se tak snaží vyplnit výraznou mezeru na trhu.
Zájemce o bydlení se tak v případě tohoto konceptu nemusí starat o nábytek ani spotřebiče. „Málokdo si uvědomuje, kolik času berou podobné starosti, zvlášť v dnešní době, kdy běžná elektronika vydrží jen pár let. Veškeré opravy a nákupy v rámci vybavení bytu jdou za námi. V přepočtu na měsíční nájem to dává velký smysl, klienti ušetří klidně i stovky tisíc,“ říká Zeman s tím, že tato nová koncepce bydlení umožňuje lidem měnit bydlení podle aktuálních potřeb. „Odpadají tak nejen náklady na vybavení, ale i obavy z prodloužení nájemní smlouvy, poplatky SVJ nebo příspěvky na rekonstrukce,“ potvrzuje Zeman.
Koncept ready-to-live poskytuje bezstarostné bydlení
Správu objektu si developer nechává pod vlastní kontrolou. Díky tomu umí jeho tým rychle reagovat na požadavky klientů a zajistit, aby se cítili v bytech jako doma, včetně kvalitní akustiky ve všech jednotkách. „V praxi jsou proto služby v našich bytech často levnější než ve starší zástavbě. Lidé tak nemusí řešit, co s věcmi, pokud by se rozhodli pro delší pobyt mimo bydliště nebo pro další stěhování,“ dodává Zeman.
I proto jsou všechny bytové jednotky plně vybaveny – od televize v obývacím pokoji, přes příjemné posezení na terase až po kvalitní matraci v ložnici – a odpovídají tzv. ready-to-live konceptu. „S trochou nadsázky se dá říct, že se lidé mohou nastěhovat jen se zubním kartáčkem a od prvních chvil po nastěhování se budou cítit se jako doma,“ vysvětluje Zeman jeden z aktuálních trendů v bydlení. Samozřejmostí jsou rychlé internetové připojení, digitální televize nebo chytré spotřebiče.
Jan Zeman se nijak netají tím, že jsou všechny nemovitosti od samého začátku navrženy s ohledem na nájemní účely. Jeho projekty počítají s využitím zelených střech, tepelných čerpadel a nízkou uhlíkovou stopou. „Hlavní pozornost směřujeme k nejzdravějšímu možnému způsobu bydlení, kde se zohledňuje i kvalita spánku a orientace ložnic. Návrhy koncipujeme tak, jak bychom chtěli bydlet my sami,“ říká Zeman. Jeho tým při návrhu vizuálů, a především pak na podobě interiéru, spolupracuje s renomovanými architekty.
Nové byty na klíč rostou hlavně ve velkých městech
Nový developer na trhu aktuálně připravuje několik developerských projektů v Praze a Brně. V Karlíně dokončil projekt s názvem Sovova 3, který kombinuje historickou architekturu s moderními prvky a nabídne byty od garsonky až po čtyřpokojové jednotky. „Zrekonstruovali jsme historickou, prvorepublikovou budovu a přetvořil ji v moderní rezidenční dům, který nabídne pouze patnáct jednotek. Díky tomu poskytne nájemníkům dostatek soukromí,“ popisuje Zeman.
Nové byty se nacházejí v klidné části jedné z nejvyhledávanějších pražských čtvrtí, jen pár kroků od Fóra Karlín. Součástí jsou i nadstandardní služby – v domě je k dispozici automatizovaný zásilkový systém Blocks a kolárna, vše zahrnuto v nájemném. Na kvalitu bydlení se klade důraz i v interiéru: samozřejmostí je rekuperace, chytré ovládání domácnosti, dubové parkety, blackout závěsy či nábytek na míru od českých výrobců.
V brněnském Králově Poli pak vzniká rezidenční projekt, který přináší moderní bydlení v jedné z nejatraktivnějších městských částí. Lokalita nabízí klidné prostředí s rychlou dostupností jak do centra Brna, tak i do okolní přírody. „Standardem je rekuperace, stropní topení a chlazení či inteligentní ovládání domácnosti, každý byt navíc disponuje balkonem, terasou nebo lodžií. Významnou výhodou projektu je také zajištěné parkování prostřednictvím parkovacích zakladačů,“ uzavírá Zeman.
Foto: ideogram.ai
|
