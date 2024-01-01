V proluce na Hybešově plánuje město postavit bytový dům
Brno, 18. října 2025 - Osmnáct, možná i dvacet nových obecních bytů by do tří let chtělo město vybudovat v proluce na Hybešově. Přesnější parametry přinese další projektování. Brněnští radní učinili první krok a schválili návrh záměru i jeho zařazení do závazného plánu investic.
„Jde o klidnější část ulice Hybešovy, kudy nevede tramvajová trať. V souladu s územním plánem bychom si v daném místě představovali pětipodlažní dům s jedním ustoupeným podlažím navíc. V domě by pak mohlo být 18 až 20 bytů o různých dispozicích. Vzhledem k tomu, že hned naproti je také městský bytový dům a v něm je bydlení pro seniory, nabízelo by se byty rovněž koncipovat jako seniorské, stejně tak ale mohou sloužit jako startovací. Rozhodnutí necháme až na dobu dokončení výstavby a podřídíme ho aktuálním potřebám. Předběžně počítáme s náklady kolem 125 milionů korun,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
V současnosti se pozemek mezi domy Hybešova 67 a rohovým domovním celkem Hybešova/Křídlovická 23, 25, 27 pronajímá z úrovně městské části Brno-střed k parkování. Z druhé strany navazuje pozemek s bytovým domem Křídlovická 21, ke kterému patří přístavba ve dvorním traktu.
„Tuto přístavbu, která je ve velmi špatném technickém stavu, určitě zdemolujeme. Zároveň se nabízí otázka, jestli do projektu připravovaného bytového domu nezahrnout i řešení pro zmíněný dům na Křídlovické, který je ve správě MČ Brno-střed a rovněž není v dobrém stavu. Obě akce by bylo možné projekčně, případně i stavebně koordinovat,“ nastínila náměstkyně primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská. „Městská část by měla mít ještě letos hotový stavebně-technický průzkum svého domu. V rámci zpracování projektové dokumentace by se pak daly využít například možnosti společného vytápění a budování jen jedné kotelny nebo třeba společného parkování s vjezdem pouze z jedné ulice, nikoli z obou,“ popsala zvažované možnosti.
Projekt v tuto chvíli stojí na začátku. „Letos začneme s přípravou a právními konzultacemi zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace, která bude zahrnovat dvě samostatné části – demolici a novostavbu,“ přiblížila Karin Podivinská. Následovat bude samostatné výběrové řízení na zhotovitele demolice, její provedení, administrativní vyřešení pozemků, které nyní částečně patří ke Křídlovické 21, a nakonec výběr firmy, která bytový dům pro město postaví.
Zdroj a foto: TIS MMB
