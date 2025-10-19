Brno hledá zhovovitele družstevního bydlení Kamenný vrch za 2 miliardy
Brno, 4. března 2026 - Kdo postaví přes tři sta bytů a doprovodnou infrastrukturu chodníků a komunikací? Město, družstvo a městská část společně vypisují veřejnou zakázku na zhotovitele, který na Kamenném vrchu v Novém Lískovci vybuduje novou čtvrť.
Na Kamenném vrchu je naprojektováno 24 bytových domů na třech nových ulicích. Většinu bytů nabízí město mladým lidem ve formě družstevního bydlení. Na podpis rezervační smlouvy jich čeká necelá polovina, se zájemci postupně jedná Realitní společnost města Brna. Přihlašování je nicméně stále otevřené, a to pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.
Jeden bytový dům bude financovat městská část Nový Lískovec, která v něm bude spravovat 19 bytů a 5 nebytových prostor.
„Po vysoutěžení zhotovitele bude definitivně jasno o nákladech na výstavbu, a tak to i zájemcům o vstup do družstva poskytne větší jistotu. V tuto chvíli v rezervačních smlouvách pracujeme s předběžnou cenou s doložkou, že pokud by výsledná překročila 115 000 Kč/m2, mohou lidé od projektu odstoupit a bude jim vrácen rezervační poplatek. Ani tato nejvyšší cena se ale neblíží tržním hodnotám, za které se prodávají novostavby v Brně, místy i za dvojnásobek,“ podotkla náměstkyně pro oblast bydlení Karin Podivinská. Průměrná prodejní cena v Brně je kolem 143 tisíc korun za m2.
Výstavba má začít letos a je koncipována na 3,5 roku. Předpokládaná hodnota je 1,8 miliardy korun. V současné době probíhá geologický monitoring svahu a kácení dřevin.
Kamenný vrch je nejpokročilejší lokalitou v přípravě družstevního bydlení. „Pokročili jsme ale i v Holáskách, kde už proběhla i první schůzka s budoucími družstevníky. V letošním roce začneme podepisovat rezervační smlouvy, chceme vyřešit úvěr u banky a vybrat zhotovitele, tak abychom se začátkem příštího roku mohli pustit do samotné výstavby. Zároveň jsme v tomto duchu připravili ke kompletní rekonstrukci i bytový dům na Mostecké, i tady mají zrekonstruované byty fungovat jako družstevní. Město nemůže nahradit v kvantitě výstavbu soukromých developerů, ale můžeme pomocí družstevního bydlení k osobnímu vlastnictví pomoci i lidem, kteří by na komerční byt v Brně nemuseli dosáhnout,“ shrnula primátorka Markéta Vaňková.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
