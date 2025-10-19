Železniční poliklinika jde k zemi, na jejím místě vyroste park
Brno, 27. ledna 2026 - Nejdříve museli stavbaři vyklidit několik set tun odpadu a teprve poté začali s plánovanou demolicí železniční polikliniky a přilehlých budov v brněnských Štýřicích. K samotnému bourání hlavní budovy se zhotovitel dostává nyní, kdy na místě stavbaři pracují s těžkou technikou. Práce by měly být hotové na přelomu dubna a května.
„Osmipatrová nedokončená budova železniční polikliniky chátrá po tři desetiletí. V současné době území připravujeme pro stavbu dalších etap protipovodňových opatření – namísto tohoto nevzhledného areálu tu vznikne povodňový park s množstvím zeleně a stezek pro chodce a cyklisty. Místo tak naváže na již zrealizovaná opatření na Poříčí,“ uvedl náměstek pro investice René Černý.
Před samotnou demolicí muselo město v lokalitě vyřešit komplikované majetkoprávní vztahy. „Mám radost, že se nám podařilo najít cestu, jak se vypořádat se všemi komplikacemi, které provázelo vypořádání s bývalými majiteli pozemků, jež jsou nějakým způsobem dotčené budoucí stavbou protipovodňových opatření a také nového vlakového nádraží,“ dodal Jiří Oliva, radní pro oblast majetku.
Demolici železniční polikliniky, blízkého skladu, garáže a ústředny má na starosti městská společnost Brněnské komunikace. „Brněnské komunikace se podílely na přípravě demolice a v současné době zde vykonáváme technický dozor stavebníka. Tato demolice je důležitým krokem pro budoucí rozvoj celé oblasti,“ upřesnil generální ředitel společnosti Brněnské komunikace Luděk Borový.
Nejnáročnější na této demolici je zejména logistika a dopravní obslužnost, včetně samotného návozu demoliční techniky. Demolice železniční polikliniky bude provedena dvěma demoličními pásovými rypadly o váze 63 a 27 tun. Větší z nich disponuje dlouhým ramenem s dosahem až 30 metrů. Rypadla jsou vybavena speciálním přídavným zařízením, a to demoličními nůžkami na stříhání železobetonu a víceúčelovými drapáky.
Vysoutěžená cena za odstranění budov je 5,4 milionu Kč (bez DPH).
Zdroj a foto: TIS MMB
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...